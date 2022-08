Escándalo en AFA: Quieren asesinar al fútbol definitivamente

No está craneado por Chiqui Tapia, claro. Luego del escandaloso ascenso de su Barracas Central a la Primera, el presidente de la Casa Madre del fútbol argentinotiene que hacer 'buena letra' para no quedar más en off-side. Sin embargo; distintos directivos de AFA, estarían dándole forma a un proyecto muy similar que hace no mucho tuvo el sello del 'Chiqui'.