Barracas Central: Una campaña que mancha el fútbol

image.png Chiqui Tapia festejó el ascenso de Barracas Central. (Gentileza: Infobae).

A lo largo de las 34 fechas correspondientes del campeonato, es decir, sin contar la final entre Barracas y Tigre, más los 3 partidos en el Reducido (2 partidos ante Almirante Brown y la final vs. Quilmes), al equipo 'Guapo' le concedieron en total 9 penales a favor, 4 en contra y solamente 2 expulsiones entre sus filas.

La facilidad que Barracas Central ha tenido para hacer y deshacer despertó la bronca del mundo futbolero, el cual debe entender que al fútbol -realmente- lo están matando.

El ascenso de Barracas Central significa que tendremos 28 equipos en la Primera División argentina, y

38 clubes en la Segunda División.

Pero bueno, al menos nos devuelven los descensos en el 2022...

https://twitter.com/gravep/status/1473465465896718338 LO LOGRARON. Terminaron de destrozar el futbol argentino. Esta arruinado totalmente: 28 equipos en Primera, sin descensos, equipos desastrosos, 38 equipos en la B Nacional. Lastimoso. El peor momento de la historia. Ahora, Barracas Central a Primera. Lo lograron. Querian esto. — Pablo Gravellone (@gravep) December 22, 2021

https://twitter.com/TorresErwerle/status/1462797805978853376 []



Todas las polémicas de Barracas Central, el equipo más favorecido de Argentina.



Si te gusta, ayudarías con un RT, un MG o un follow. pic.twitter.com/SefepWDscj — Valentín Torres Erwerle (@TorresErwerle) November 22, 2021

Finalizado el encuentro, Iván Tapia le lanzó un dardo a Ricardo Caruso Lombardi.

"Es el día más feliz de mi vida, por lo menos en lo deportivo. Nosotros la pasamos muy mal, sufrimos mucho. En mi caso personal la he pasado muy mal y he tenido un año muy difícil. Nosotros nos callamos ante las críticas y demostramos en la cancha, todos los partidos y hoy es el fruto de un año larguísimo. Esto es para mi viejo, mi vieja”.

También se lo dedico a un amigo, Ricardo (Caruso Lombardi), que se la pasó hablando mal de este club, de que este equipo ganaba porque estaba arreglado. La debe estar pasando mal ahora. Se la pasó hablando boludeces, cosas malas, espero que mi amigo Ricardo no esté tan enojado. Nos vivieron criticando por cosas que no eran. Demostramos que Barracas es el mejor También se lo dedico a un amigo, Ricardo (Caruso Lombardi), que se la pasó hablando mal de este club, de que este equipo ganaba porque estaba arreglado. La debe estar pasando mal ahora. Se la pasó hablando boludeces, cosas malas, espero que mi amigo Ricardo no esté tan enojado. Nos vivieron criticando por cosas que no eran. Demostramos que Barracas es el mejor

Más tarde, y sin rodeos, Caruso Lombardi respondió.

“Ricardo hay muchos, ¿apellido ? Con huevos hay pocos. La final, normal, lo anterior para llegar, tristísimo para el fútbol argentino. Muchos lame botas, yo no. Igual felicitaciones Barracas, se dio lo esperado. Iván ¿por qué no jugaste las finales (pechito frío)? Gracias papá, ja".

https://twitter.com/LombaCaruso/status/1473476042333454337 RICARDO hay muchos, apellido ? Con huevos hay pocos , la final normal , lo anterior para llegar tristísimo para el fútbol argentino , muchos lame botas , yo no , igual felicitaciones BARRACAS , se dio lo esperado,Ivan porque no jugaste las finales ( pechito frio) gracias papa.ja. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) December 22, 2021

Otro dato que llamó la atención en la consagración de Barracas Central, fue que al equipo barraqueño le otorgaron una copa. En la final por el primer ascenso entre Tigre y Barracas, el 'Matador' fue galardonado también con un trofeo, lógicamente, por haber sido el campeón de la Primera B Nacional.

Sin embargo, la final Quilmes-Barracas no era un final propiamente dicha, sino que era una final por el Reducido o play-offs, donde no se suelen entregar premios.

https://twitter.com/RodrigoNievas/status/1473638919346524160 Por qué motivo le dieron a #Barracas Central una Copa? Era de algún sponsors o por ser el subcampeón del torneo, que no se la dieron cuando perdió con #Tigre? @tapiachiqui — Rodrigo Nievas (@RodrigoNievas) December 22, 2021

El Barracas Central del Chiqui, no podrá utilizar su estadio (que lleva el nombre del propio Claudio Tapia), ya que la capacidad de dicho estadio es de, aproximadamente, 4.500 personas.

Los palcos donde se ubican los periodistas y las autoridades deportivas llevan el nombre del ex presidente de la AFA Julio Grondona, y del sindicalista y mandamás de Independiente, Hugo Moyano.

Por la escasa capacidad con la que cuenta este estadio, en comparación con el resto de los equipos de la Primera División, el 'Guapo' deberá buscar otra ubicación para disputar sus encuentros como local. La primera opción viable que aparece es el Tomás Adolfo Ducó de Huracán, que está a unos pocos metros del estadio de Barracas, sumado a que ambos clubes mantienen una buena relación, contó Tyc Sports.

image.png Barracas Central no podrá utilizar su estadio en Primera División: (Foto: TN).

Los memes

https://twitter.com/Drmatt23/status/1473636536352575495 Bueno, Barracas Central es de primera.



Boca, River y los demás dándole la bienvenida: pic.twitter.com/VTp9nBGPFG — Matías Maximiliano (@Drmatt23) December 22, 2021

https://twitter.com/metroadelantado/status/1473464658535329797 Barracas Central ascendió a Primera. pic.twitter.com/uoD0zsCSYC — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) December 22, 2021

https://twitter.com/prittylimon12/status/1473466262382690312 Actualizamos la lista de Clubes que jamás descendieron de primera división:

Boca Juniors

Defensa y Justicia

Patronato

Barracas Central



Fin. — pritty limón (@prittylimon12) December 22, 2021

https://twitter.com/EmiPlayuk/status/1473428947564040192 El Chiqui Tapia cuando juega Barracas Central. pic.twitter.com/JBAS9u85ng — Emiliano (@EmiPlayuk) December 21, 2021

https://twitter.com/AleMoreno_10/status/1473465138673971200 Mirá el estadio de Barracas Central por favor, murió el producto para siempre. pic.twitter.com/N5rMq408PQ — Ale (@AleMoreno_10) December 22, 2021

https://twitter.com/Natiispandri/status/1473465413237231620 Bienvenido Barracas Central a Primera División. pic.twitter.com/g2TOIVkZKz — Nathalie (@Natiispandri) December 22, 2021

https://twitter.com/BlaasCab/status/1473483375562264578 Ya que ascendió Barracas Central es buen momento para recordar esto pic.twitter.com/SxyhGylC8O — blasta (@BlaasCab) December 22, 2021

https://twitter.com/Cris_4288/status/1473463980043632640 BARRACAS CENTRAL ES DE PRIMERA, TODA DEL CHIQUI TAPIA pic.twitter.com/jLgtDlmtoQ — Cris (@Cris_4288) December 22, 2021

https://twitter.com/RIQUELMEARDO/status/1473465130012733440 Barracas Central va a jugar en la Bombonera. Falleció el futbol. — roman (@RIQUELMEARDO) December 22, 2021

https://twitter.com/wmansilla/status/1473463996699521024 Ascendió BARRACAS CENTRAL



Murió el fútbol.

Pereció la pelota.

Falleció el balompié.

Sucumbió el deporte rey.

Feneció la esférica.

Llora la caprichosa.

Vive la corrupción. — WM (@wmansilla) December 22, 2021

https://twitter.com/raamilescano/status/1473465739390554113 La cancha que le va a hacer el Chiqui Tapia a Barracas ahora que ascendió pic.twitter.com/wQ5EnmPUHc — Ramiro (@raamilescano) December 22, 2021

https://twitter.com/stoydesbasatado/status/1473471157626048513 El chiqui tapia en el próximo mercado de pases: pic.twitter.com/RaAW3zU2fd — Jrge (@stoydesbasatado) December 22, 2021

https://twitter.com/diegoborinsky/status/1473467499564105730 Hoy me parece que Chiqui Tapia sí está en el campo de juego para entregar medallas o algo así. Me parece, eh. — Diego Borinsky (@diegoborinsky) December 22, 2021

https://twitter.com/AgustinTrepiana/status/1473481145241292814 El Chiqui Tapia (?) saludando al Chiqui Tapia pic.twitter.com/MenOdGtGqW — Agustín (@AgustinTrepiana) December 22, 2021