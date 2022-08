Carlos Tevez: Palito a Juan Román Riquelme y denuncia penal

image.png Carlos Tevez y Juan Román Riquelme: una historia de encuentros y desencuentros.

Tevez recibió una plaqueta y una camiseta pero no por parte de Román, sino que quien lo condecoró con tales distinciones fue Mauricio 'Chicho' Serna, actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

Más allá de la emotividad y el momento compartido en el hogar xeneize, el Apache dejó una bomba que resonó más tarde, precisamente, luego de los 90 minutos y el aburrido empate.

-"Carlitos, ¿te hubiese gustado que Riquelme que te venga a saludar, qué estuviera en el verde césped entregándote los reconocimientos?", le consultó Gabriel Anello, conductor de Super Deportivo.

No, con Chicho (Serna) estuvo bien... Chau amigo, disparó el ídolo boquense, replicó el ídolo boquense No, con Chicho (Serna) estuvo bien... Chau amigo, disparó el ídolo boquense, replicó el ídolo boquense

La respuesta de Carlos Tevez refleja una vez más la mala relación con Juan Román Riquelme, algo que divide a los hinchas en dos marcados bandos.

Además, el DT se refirió al desarrollo del partido y a su futuro en el club rosarino:

"En el primer tiempo sentí que lo pudimos ganar, fuimos superiores". "Es una sensación bastante rara venir a la Bombonera y jugar contra el club del que fui jugador y querer ganarle", agregó.

"No sé si voy a volver a Boca, hoy estoy bien en Central", dijo, y concluyó: "Hay que tener huevos de agarrar Central, hay que estar loco para estar acá, es un equipo caliente que juega a cancha llena todos los fin de semanas. No me arrepiento de haber agarrado".

image.png Juan Román Riquelme no bajó de su palco para recibir a Carlos Tevez frente a la multitud de gente en La Bombonera.

Denuncia penal

En horas de la tarde, Carlos Tevez fue denunciado penalmente por 'usurpación de título', en relación a sus funciones en el banco de suplentes de Rosario Central. La presentación judicial fue realizada por un grupo de entrenadores por medio de Gustavo Dellepiane a horas del choque con Boca en la Bombonera, según indicó Tyc Sports.

"No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer", afirmó Dellepiane en declaraciones al diario de Rosario, La Capital.

"Hay responsabilidades compartidas entre los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como son la AFA, la Asociación de Técnicos y Rosario Central", sumó.

En el escrito se considera que Tevez habría incurrido en los delitos tipificados en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal argentino, que tienen que ver con la usurpación de títulos, acotó el portal Popular.

image.png

"Entendemos que el curso lo inició en 2021 y como mínimo dura tres años, por lo cual se debería recibir al menos en 2023", apuntaló el abogado y representante del grupo de entrenadores demandantes.

Recordemos que el Apache ya había tenido un episodio por el título de entrenador, una vez que se lanzó a la conducción técnica.

