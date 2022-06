Ultimátum a Carlos Tevez: ATFA le exige el título de DT

La designación de Carlos Tevez como técnico de Central, sin haber realizado el curso obligatorio, generó diversas críticas, entre ellas la de Ricardo Caruso Lombardi.

El fin de semana pasado, Caruso Lombardi disparó contra Tevez el domingo 16/06 en los estudios del canal de cable Todo Noticias en que “no es nada personal, pero hay cosas que son lógicas en la vida. Vos no podés basurear a la gente que se dedica a tal cosa. No podés tener a una persona estudiando tres años para hacer el curso de entrenador para primera división y que él dirija cuando no terminó el curso. Que no nos tomen de tarados”.

CARLOSTEVEZTITULODTFOTO2.jpg La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) le pidió a Carlos Tevez que muestre su título de DT tras su llegada de Rosario Central.

El experimentado entrenador remarcó que desde marzo de 2018, la Conmebol implementó para los proyectos de técnicos que tenían que transitar un camino de tres años de estudios para tener la licencia que los habilite para administrar equipos de la máxima divisional. “Por más que quieran inventar, no lo hizo. Esto va más allá de la persona y el jugador, porque a mí Tevez siempre me encantó, me cae muy bien, es humilde y siempre fue al frente. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, añadió.

En su época, a Diego Armando Maradona se le dio un reconocimiento por su trayectoria y permiso especial para ejercer como entrenador. Ahora Caruso pidió que si pretenden que Tevez dirija, lo blanqueen de la misma manera: “Que respeten a los que hacen el curso de técnico. Tevez hizo el primer año y, el segundo, por la mitad. Y si vos lo abandonás, lo perdés. Esta en condiciones de dirigir a chicos de 14 años, más no puede. Lo que no se puede, lo sabemos todo el mundo, pero lo que se puede, es todo lo que se hace de ‘zurda’. Entonces blanquealo, blanqueá que porque fue una figura va a dirigir igual”.

La primera experiencia del Tevez DT será en Rosario Central, un club atravesado por los malos resultados de hoy en día, y que demanda engrosar su promedio para no irse al Nacional B en la próxima temporada que, recordemos, tendrá cuatro descensos.

CARLOSTEVEZTITULODTFOTO3.jpg La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) le pidió a Carlos Tevez que muestre su título de DT tras su llegada de Rosario Central.

El “Apache”, quien debutará en la dirección técnica, llegó acompañado por el grupo del empresario futbolístico Cristian Bragarnik, quien acercaría varios refuerzos a Central.

Hay que mencionar que Bragarnik es un abogado de de 50 años que cumple la función de empresario, representante, gerente deportivo, consejero y, por supuesto, inversor.

CARLOSTEVEZTITULODTBRAGARNIKFOTO5.jpg La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) le pidió a Carlos Tevez que muestre su título de DT tras su llegada de Rosario Central.

Christian Bragarnik viene trabajando desde 2008 y ya llevaba años como asesor legal y representante futbolístico en México. Esa temporada llevó a Colón como entrenador a su amigo Antonio Mohamed. Según Redacción Santa Fe, durante la gestión de Germán Lerche, Bragarnik fue el representante que más jugadores (diez) acercó al club, según una nota publicada en la Revista Un Caño.

Con Mohamed como técnico, Colón contrató a siete futbolistas que él representaba. La mayoría, después jugó en Defensa y Justicia. Los directivos le tenían tanta confianza que en 2010, cuando vendieron a Facundo Bertoglio a Ucrania, la operación más importante en la historia del club, viajó solo el representante para cerrar el pase, según lo publicado por Un Caño.

Para la misma época, la prensa chilena señalaba que Atlante le había vendido a Christian Bragarnik, “un empresario allegado”, el pase del delantero Cristián Canío, sin el consentimiento del jugador. Seis meses después, en 2009, Canío pasó a San Martín de Tucumán. Debutó de local con tres goles ante Independiente y tras un semestre regresó a Chile, reveló Un Caño.

CARLOSTEVEZTITULODTBRAGARNIKFOTO6.jpg La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) le pidió a Carlos Tevez que muestre su título de DT tras su llegada de Rosario Central.

En esa temporada 2008-2009, acercó a Godoy Cruz a Diego Cocca, que había sido dirigido por Mohamed en Querétaro en 2005. Cuando el entrenador se fue a Gimnasia LP, Bragarnik se juntó con José Mansur, presidente del “Tomba”, y le propuso contratar al “Turco” Omar Asad. Tras dos etapas en Mendoza, Asad se fue a dirigir a Atlas de México. Desde esa época, afirma El Sol de Mendoza, al menos 20 jugadores que pasaron por Godoy Cruz están representados por este empresario, entre ellos Gonzalo Díaz, que ahora juega en el América de Mohamed. La mayoría también pasó por Defensa y Justicia.

En 2009, Christian Bragarnik, amigo de Diego, hijo del presidente José Lemme, desembarcó en Defensa y Justicia como la cabeza de “un grupo inversor” que tenía intenciones de poner dinero en el fútbol del club. Lemme, además tesorero de la AFA, le contó a El Gráfico que se trata de “gente amiga que me traen jugadores pero que no ganan dinero con el club. Ellos confían en nosotros y nosotros en algunas cosas en ellos”. Sin un contrato firmado, aseguran que mantienen un vínculo de confianza. En tanto, hace casi tres años, hubo dos razones por la que su premeditado perfil bajo se rompió: la polémica llegada de Mauro Zárate a Boca; y el deseo del entonces presidente Mauricio Macri para que Jorge Almirón fuera el reemplazante de Jorge Sampaoli en la Selección. La lectura –un poco lineal, pero no por eso inválida– se hizo rápido: Macri-Angelici-Bragarnik-Almirón. Porque Almirón, como muchos de los principales técnicos argentinos, es uno de los representados del imperio Bragarnik, que tiene más de 100 futbolistas en su órbita de influencias, según una nota publicada en el Diario Perfil.

CARLOSTEVEZTITULODTBRAGARNIKFOTO7.jpg La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) le pidió a Carlos Tevez que muestre su título de DT tras su llegada de Rosario Central.

En Boca narran un ejemplo para entender cómo construyó su poder Christian Bragarnik. Cuando el club se interesó por Ramón “Wanchope” Ábila, Cruzeiro lo había tasado en cinco millones de dólares. En Belo Horizonte no querían moverse de esa cifra. Pero después, como los brasileños debían varias cuotas, Bragarnik intervino en la negociación. ¿El resultado? Boca compró la mitad de su pase en un millón y medio de dólares. “No es que tenga influencias en nuestro club. Nosotros lo buscamos por negociaciones puntuales, y él se lleva un porcentaje acordado”, explican. “La verdad, nunca tuvimos un problema. Se maneja bien”, según publicó Perfil.

Boca terminó de acomodar una vidriera que Christian Bragarnik empezó a darle forma con Diego Cocca y Gustavo Bou, dos de los pilares en los que se basó el Racing campeón del torneo de 2014. Porque hasta allí, hasta ese #RacingPositivo que festejó por su atropellada final, Bragarnik era un representante que se movía con comodidad en la patria baja del fútbol doméstico. Su poder estaba anclado en Defensa y Justicia, Arsenal y Godoy Cruz. Ocasionalmente, en algún otro. Hoy, de esos tres, sólo sigue vinculado al club de Florencio Varela. “Nos une una gran amistad. Y sí, le da un asesoramiento al club, con contrataciones. Es una excelente persona. Y dentro de la gente que está en el fútbol, es de los más normales”, reprodujo el diario PERFIL el presidente de Defensa y Justicia, José Lemme.

Según los registros oficiales, nació el 13 de agosto de 1971 y creció en el barrio de Flores, donde alimentó, como la mayoría de los pibes argentinos, sus sueños de ser futbolista profesional. En su imaginación, jugar en Vélez, equipo del que es hincha, y hacerle un gol a Brasil en la final de un Mundial era un logro al alcance de la mano.

Pero la realidad lo confinó a un lugar más modesto en la cancha: como volante central, hizo Inferiores en Comunicaciones y Almagro y su carrera se limitó a un paso por la última categoría del fútbol nacional, la D, donde jugó en Justo José de Urquiza y Yupanqui.

Como en esa escala amateur el fútbol no da de comer, para sustentarse Christian Bragarnik se conchabó en un videoclub llamado Leiland, de la calle Yerbal casi esquina Bogotá. Y ahí, mientras alquilaba películas de misterio y comedias románticas, mataba el tiempo editando videos de su pasión, el fútbol, ofreciéndoselos a los representantes del momento. El oficio lo había aprendido haciendo fiestas de casamiento, según Infobae.

En breve, su matrimonio sería con la redonda. Porque tras ocho años de trabajar para otros y recibirse de abogado, entendió que con un buen material de jugadas, cualquier jugador podía ser mostrado y conchabado en Latinoamérica.

Argentina entraba en su peor crisis económica de la historia y él buscó su salida. Terminaba 2001 y le propuso a Mariano Monrroy, un volante de Arsenal con buen pie, que era cliente de su videoclub, hacerle un compilado de sus mejores jugadas y ofrecérselo a Eduardo Fuentes, un ex jugador que en su carrera transhumante había recalado buen tiempo en el Cruz Azul de México, que también alquilaba películas en su local y tenía contactos en tierras aztecas.

El video viajó por DHL y terminó seduciendo al equipo Irapuato, filial de Ascenso del más importante Querétaro. El pase se hizo en 400.000 dólares y Bragarnik se ganó la estima de una familia de peso: los Grondona.

Como si fuera poco, el volante la rompió y el flamante representante vio el filón: se quedó en Querétaro como empleado del grupo que manejaba el club a cambio de 10.000 dólares por mes. Y en un año, ascendió del “pibe que trajo al argentino talentoso” a presidente de la institución.

Claro que había un problema: el dinero de la institución provenía del narcotráfico, como en el 70% del mercado futbolístico mexicano por entonces. De hecho su mayor accionista, Tirso Martínez Sánchez, quedó detenido acusado de lavar dinero narco en Irapuato y Querétaro.

El Departamento de Estado norteamericano había puesto una recompensa de 5 millones de dólares para quien lo capturara, según había publicado por entonces el diario Reforma.

Así, en 2004 y tras una investigación de la Procuraduría de México, el equipo fue dado de baja por la Federación. Christian Bragarnik volvió a la Argentina pero ya no al videoclub: con la red de contactos hecha, tenía en claro que viviría del fútbol, reveló Infobae.

De esa manera logró meterse primero con equipos del Ascenso. Y los Grondona jamás olvidarían aquella primera operación.

Sus detractores dicen que su amistad con Julito, el hijo del Jefe, fue su trampolín definitivo. Sus amigos dicen que la diferencia la hizo laburando 14 horas por día.

Como sea, viajó junto a Arsenal a Guadalajara para un partido de Copa Sudamericana en 2007 y allí se relacionó con Jorge Hank hijo, primogénito del hombre que maneja el Grupo Caliente en México, que tenía el club Xolos de Tijuana y era dueño de hipódromos, bingos, casinos y financista del hegemónico Partido Revolucionario Institucional de México.

Se convirtió, entonces, en asesor futbolístico de ese imperio, con un detalle: el Grupo Caliente estaba investigado en Estados Unidos por ser presuntamente el vínculo de los narcos para lavar dinero de la droga y Hank padre terminó preso después de que le encontraran 88 armas de guerra en su casa, aunque salió indemne tras 15 días en la cárcel. Otra vez las peores sospechas pendían sobre su cabeza.

“Él trabajaba con multimillonarios, sí, pero no preguntaba de dónde venía o salía la plata. Sólo asesoraba en la llegada de técnicos y jugadores. Y como le iba bien, empezaron a llamarlo de todos los clubes mexicanos, con lo que eso significa”, cuenta un amigo que pide reserva y que asegura que Bragarnik ni siquiera toma una copa de vino en las comidas.

Por entonces, México era el destino que más pagaba y todos los clubes argentinos y jugadores que querían entrar al mercado, negociaban con él. Entonces se convirtió en el nexo definitivo.

Pero pasar de representante de futbolistas a intermediario de pases fue sólo el primer escalón. El segundo consistió en meterse de lleno en el fútbol argentino.

Gerenció de hecho Defensa y Justicia y entre capitales mexicanos y buenos resultados deportivos, amplió sus tentáculos: empezó a tallar fuerte en Cuyo con Godoy Cruz a la cabeza, en los equipos santafesinos y cordobeses, también en Tucumán hasta recalar en Racing e Independiente al mismo tiempo con técnico y jugadores propios en 2014.

Y después Boca, cuya puerta de entrada fue el pase de Darío Benedetto a quien trajo, claro, de México en un negocio que muestra cómo apuesta: no le cobró la habitual comisión del 7% al club comprador (el pase se hizo en 5 millones de dólares, así que resignó del Xeneize 350.000 verdes) pero a cambio se quedó con la plusvalía del 10% sobre cualquier futura venta del goleador, que hoy está valuado en 30 millones.

El rendimiento del punta encandiló a Daniel Angelici quien vio al intermediario como un filón y lo adoptó como hombre propio. Y desde ese lugar, más su red de buscadores de talento, hizo un imperio.

Hoy maneja cotizadísimos técnicos, entre ellos Edgardo Coudet, Jorge Almirón, Antonio Mohamed, Sebastián Becaccece, Diego Cocca, Leonardo Madelón, Darío Franco, y muchos de sus jugadores top como los hermanos Bou, Alejandro Donatti, Iván Marcone y más recalan en el club donde van sus entrenadores.

Estuvo en la mira de la AFIP cuando vendió un jugador de Defensa y Justicia, Julio Rodríguez, a Sinaloa por una cifra exigua: 80.000 dólares. Y la Unidad de Información Financiera generó un Reporte de Operación Sospechosa donde se hacía referencia al destino mexicano y el pasado del representante en clubes cuestionados. La sospecha de capitales extraños revoloteando otra vez. Pero salió indemne tras probar que no había nada raro.

“Eso fue una operación que vino de sus enemigos que veían cómo les comía el mercado. Julito Rodríguez tenía ocho partidos en el ascenso y lo vendió afuera. Fijate dónde está hoy, en Capiatá de Paraguay. Era medio pelo y fue un negoción para Defensa”, afirman sus defensores.

Y así como salió de esa situación, salió de todas las que enfrentó hasta el momento. Como cuando la Policía atrapó a Leonardo Fariña en 2013 con una camioneta BMW robada. Al otro día, quién se presentó a reclamarla como dueño real fue… sí, Christian Bragarnik.

En la causa judicial consta que se la habían robado un mes antes en la zona de Lanús, pero entre sus antecedentes mexicanos y el nombre Fariña, la duda volvió a instalarse. Pero él hizo una vez más oídos sordos, mostró el fallo judicial y se siguió ampliando. Compró a través de la empresa Andes Inversiones Deportivas junto a los hermanos Sebastián y Ricardo Pini (este último esposo de la animadora infantil Panam), el club Unión La Calera, de Chile, que fuera en su momento de Sergio Jadue, el ex mandamás del fútbol trasandino involucrado en el FIFAGate y que está con prisión domiciliaria en Miami a la espera de su condena.

Esta experiencia lo pone para muchos en la lista de largada si en la Argentina se aprueba la transformación de los clubes de Asociaciones Civiles sin fines de Lucro en Sociedades Anónimas Deportivas, tal como es el sueño del tándem Macri-Angelici, casualmente sus buenos amigos.

Por su oficina pasan cientos de jugadores que quieren firmar con él, técnicos de renombre a los que representa y buscadores de talento a los que tiene como monotributistas y después divide dividendos si el futbolista triunfa.

Por eso su empresa, Score Fútbol S.A. que está registrada desde 2011 y cuenta con dos socios, Gustavo Papagna y Marcelo Valeri, apenas cuenta con tres empleados.

La misma tiene como funciones, entre otras, ejercer representaciones, mandatos, gerenciamientos, comisiones e intermediaciones; gestiones de negocios y administración de bienes; adquirir y vender derechos económicos de jugadores de futbol; promocionar actividades de deportistas, deportivas y espectáculos en los medios de comunicación.

En esa línea, según trascendió mediante el portal de noticias Doble Amarilla, Christian Bragarnik será investigado mediante un pedido de informe que corresponde al legislador Carlos del Frade. Se presentará ante la Comisión Directiva de Rosario Central y ante la Legislatura de Santa Fe, en busca de entender el rol del empresario ante el desembarco de Carlitos Tevez como director técnico. “La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe cuáles son los organismos estatales preparados para evitar un proceso de vaciamiento institucional en los clubes de fútbol de primera división a partir de la introducción de empresarios en el manejo de los mismos, como es el caso del señor Christian Bragarnik en el Club Atlético Rosario Central, según lo informado por las autoridades de las asociación civil y por los medios de comunicación regionales y nacionales y qué medidas se tomarán para que funcione un sistema de alertas tempranas”, presenta el legislador en su proyecto, ante la Cámara de Diputados de la provincia santafesina.

El plazo que tiene la asociación son 48 horas hábiles desde que recibieron la carta documento fechada el 24 de junio, según detalla Rosario3. Los datos que piden son para saber “si Carlos Tevez ha realizado el curso de DT; y en caso afirmativo, lugar y modalidad, fecha de inicio y de finalización del curso, fecha de expedición del título y nómina detallada de los restantes participantes del curso al que asistió el requerido”.

“Aclaro que debo realizar esta petición ya que no me es posible ingresar a las oficinas del gremio como Ud. sabe. En caso de no dar respuesta a mi solicitud en el término conferido, concurriré personalmente acompañado de autoridades certificantes a obtener satisfacción a mi requerimiento. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO”, concluye la carta documento; vale aclarar que Úbeda está enfrentado a Salvador Pasini y Claudio “Chiqui” Tapia.

Más contenido en Urgente24:

Nuevo desplome de la TV en Estados Unidos: C5N, TN y LN+ deberían tomar nota

¿Telefe abusa de su éxito? El Trece se relame y aprovecha

BCRA seco, dólar blue en récord y Riesgo País imparable

Cómo rastrear un celular con el numero

Moria Casán expuso a Tinelli y complica aún más su regreso