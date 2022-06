Moria Casán expuso a Tinelli y complica aún más su regreso

Moria Casán tuvo la posibilidad de ahondar sobre este asunto durante el ciclo de chimentos de América TV, LAM, con el cual mantuvo un diálogo. "Lo banco a Marcelo, trabajé con él. Fue mi jefe... jefe no me gusta decir porque no tengo jefes. Pero fue el hombre que me contrató durante diez años, así que no tengo nada en su contra", comenzó diciendo en el programa conducido por Ángel de Brito.