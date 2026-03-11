Luciano Castro rompió el silencio tras su internación: Lamento, reflexión y autocrítica

Luciano Castro hizo llorar a Moria Casán

En otro tramo de la entrevista, Luciano Castro mencionó cómo pasaba los días durante su internación como desayunar con el resto de sus compañeros, lectura y meditación, entre otras actividades. "Entre con mucho miedo. No podía parar de llorar y de temblar. Y enseguida pude conseguir una contención que, quizás, no había sentido nunca", recordó.

Y finalmente, antes de terminar con la nota pidió un momento para destacar el rol de Moria Casán durante su proceso de recuperación. "Fuiste la única persona del medio que hablaba conmigo todos los días. Sabías a dónde estabas, sabías cómo estaba, sabías quién me internó, sabías quién me visitaba y nunca dijiste nada", dijo.

"Vos no lo ibas a decir pero esto te hace más grande como persona que como figura del medio", sumó posteriormente ante la emoción de la diva que no pudo desimular al aire.

Por último, lo despidió junto a su equipo del programa con un fuerte abrazo y aseguró: "Yo estoy conmovida".

