Finalmente, Luciano Castro decidió romper el silencio mediante una nota que brindó en el programa La mañana con Moria, tal como lo había adelantado la diva durante la mañana del martes (10/03). A corazón abierto, el actor dio detalles de lo que fue su internación luego de separarse de Griselda Siciliani por una infidelidad.
"YA NO TENGO CULPA"
Luciano Castro rompió el silencio tras su internación: Lamento, reflexión y autocrítica
El actor Luciano Castro habló a corazón abierto sobre su crisis personal, contó por qué pidió ayuda profesional y agradeció el apoyo que recibió de Moria Casán.
Mediante una comunicación telefónica, aseguró que lo que más le dolió no fue solo el revuelo mediático que ocasionó el audio que le envió a la danesa Sarah Borrell, sino darse cuenta de cómo se encontraba. “Yo pedí ayuda y, por suerte, tuve ayuda de inmediato”, reconoció, y lamentó su ruptura amorosa.
Asimismo, señaló que no guarda rencor hacia los medios de comunicación por cómo trataron el tema: “Es más importante mi salud, mi sanar y enfocarme en mí”. Por otro lado, reordenó sus prioridades y ubicó a sus hijos como lo más importante en este duro momento: “Si yo logro hacer un buen trabajo en mí, Mateo, Esperanza y Fausto van a tener un gran padre. Siempre empieza todo en uno”, indicó con firmeza.
Cuando la conductora le preguntó acerca de cómo lleva la “culpa” que le generó lo sucedido, el actor aclaró: “La culpa que puedo tener o que pude tener tiene que ver con las consecuencias de mis actos. Hoy ya no tengo culpa, tengo agradecimiento”. De todos modos, dejó en claro que recurrió a especialistas porque no quería “perder más” y detalló: “Lo primero que tenés que hacer es rendirte. Porque si no te rendís seguís trabajando para el afuera. Seguís haciendo para el afuera y no para vos”.
Luciano Castro hizo llorar a Moria Casán
En otro tramo de la entrevista, Luciano Castro mencionó cómo pasaba los días durante su internación como desayunar con el resto de sus compañeros, lectura y meditación, entre otras actividades. "Entre con mucho miedo. No podía parar de llorar y de temblar. Y enseguida pude conseguir una contención que, quizás, no había sentido nunca", recordó.
Y finalmente, antes de terminar con la nota pidió un momento para destacar el rol de Moria Casán durante su proceso de recuperación. "Fuiste la única persona del medio que hablaba conmigo todos los días. Sabías a dónde estabas, sabías cómo estaba, sabías quién me internó, sabías quién me visitaba y nunca dijiste nada", dijo.
"Vos no lo ibas a decir pero esto te hace más grande como persona que como figura del medio", sumó posteriormente ante la emoción de la diva que no pudo desimular al aire.
Por último, lo despidió junto a su equipo del programa con un fuerte abrazo y aseguró: "Yo estoy conmovida".
