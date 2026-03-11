Turquía presiona a Israel para detener la guerra: "Puede acabar con la región"

Desde Teherán, la respuesta oficial negó el origen de los proyectiles interceptados y se procuró mantener abierto el diálogo con Ankara. De hecho, el régimen iraní aseguró haber abierto una investigación sobre el incidente.

Según el análisis turco, los proyectiles podrían haber sido lanzados por grupos proxies iraníes, o incluso por las propias fuerzas oficiales. Esto último se debe al régimen descentralizado que se activó como contingencia, donde cada célula tiene poder de acción propia más allá de las órdenes ejecutivas centrales.

En cuanto a las relaciones diplomáticas, el Gobierno turco no escatimó en condolencias hacia el régimen ayatolá tras la muerte confirmada de Ali Jamenei, quien falleció tras la primera ronda de bombardeos contra territorio iraní. A su vez, Ankara celebró la elección de su hijo como nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, a quien señalaron como un posible gestor de la paz para la región.

ATAQUE DE USA A IRÁN_EFE Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán FOTO DE AGENCIA EFE

Despliegue en Chipre

De cualquier manera, Turquía ordenó el despliegue de parte de su flota de cazas F-16 en el norte de Chipre. La medida responde a la posibilidad de nuevas violaciones de su espacio aéreo, en especial con vehículos no tripulados (drones) como parte de la avanzada iraní contra sus vecinos regionales.

La maniobra también está alineada con las recomendaciones internas de la OTAN, bloque del cual otros países también dispusieron despliegues en distintas zonas del mediterráneo ante la posibilidad de una escalada global del conflicto que hasta ahora se limita a Medio Oriente.

Algunos ejemplos son los navíos que Francia, Italia y Reino Unido aportaron a la región. También fueron desplegados aviones de combate y otros sistemas de detección temprana.

