Turquía presiona a Israel para detener la guerra: "Puede acabar con la región"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó a Israel a detener la intervención militar en Irán y retomar la vía diplomática para la resolución del conflicto en el que también está involucrado Estados Unidos. Según el mandatario europeo, la continuidad de los enfrentamientos podría dejar a toda la región “envuelta en llamas”.
El pedido de Erdogan llega luego de varios incidentes donde proyectiles iraníes amenazaron el espacio aéreo turco a pesar de los lazos que unen a su gobierno con Teherán. De hecho, el escudo defensivo de la OTAN en el Meditarráneo fue lo que mantuvo a salvo a Turquía, que podría haber quedaron envuelta en una posición sumamente incómoda en caso de haberse registrado impactos.
La guerra más reciente lanzada contra nuestro vecino Irán, provocada por Israel, ha causado una destrucción severa, dijo el Presidente turco en una intervención pública reciente.
Según Erdogan, la continuidad de las operaciones israelíes y estadounidenses en Irán no provocarían más que serias consecuencias en la economía global, sin vislumbrar una victoria nítida para ninguno de las partes. Alineado con los pronósticos de inestabilidad, el mandatario turco teme la radicalización de grupos armados independientes de Teherán, que puedan actuar sin coordinación y con consecuencias imprevisibles.
Ataques a Turquía
Respecto a los proyectiles que surcaron el espacio aéreo turco, Erdogan aseguró que “no existen excusas” para dicha violación. Si bien los lazos con Irán siguen vigentes, el mandatario turco anticipó que no dudará en responder en caso de que su país sea blanco de cualquier ataque.
Desde Teherán, la respuesta oficial negó el origen de los proyectiles interceptados y se procuró mantener abierto el diálogo con Ankara. De hecho, el régimen iraní aseguró haber abierto una investigación sobre el incidente.
Según el análisis turco, los proyectiles podrían haber sido lanzados por grupos proxies iraníes, o incluso por las propias fuerzas oficiales. Esto último se debe al régimen descentralizado que se activó como contingencia, donde cada célula tiene poder de acción propia más allá de las órdenes ejecutivas centrales.
En cuanto a las relaciones diplomáticas, el Gobierno turco no escatimó en condolencias hacia el régimen ayatolá tras la muerte confirmada de Ali Jamenei, quien falleció tras la primera ronda de bombardeos contra territorio iraní. A su vez, Ankara celebró la elección de su hijo como nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, a quien señalaron como un posible gestor de la paz para la región.
Despliegue en Chipre
De cualquier manera, Turquía ordenó el despliegue de parte de su flota de cazas F-16 en el norte de Chipre. La medida responde a la posibilidad de nuevas violaciones de su espacio aéreo, en especial con vehículos no tripulados (drones) como parte de la avanzada iraní contra sus vecinos regionales.
La maniobra también está alineada con las recomendaciones internas de la OTAN, bloque del cual otros países también dispusieron despliegues en distintas zonas del mediterráneo ante la posibilidad de una escalada global del conflicto que hasta ahora se limita a Medio Oriente.
Algunos ejemplos son los navíos que Francia, Italia y Reino Unido aportaron a la región. También fueron desplegados aviones de combate y otros sistemas de detección temprana.
