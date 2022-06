El fracaso de CNN+ oscurece el entusiasmo que las otras cadenas de noticias importantes (NBC, CBS, ABC y Fox) tienen por el streaming. Los ejecutivos de transmisión entrevistados para esta historia evitan exagerar el medio, pero lo ven como el futuro de las noticias de televisión. Las divisiones de noticias contrataron a cientos de empleados e invirtieron cientos de millones de dólares en operaciones de transmisión de noticias.

Y algunos ya han sido recompensados por su inversión. Fox ha atraído alrededor de 1,5 millones de suscriptores para su aplicación de transmisión Fox Nation

NBC News Now produce 10 horas de programación al día y se jacta de que los espectadores transmiten 31 millones de horas de contenido al mes. CBS News, que tiene un componente agresivo de transmisión de noticias locales en su estrategia, dice que transmitirá 45,000 horas de clima y noticias locales en 2022.

Los desvalidos de noticias como Cheddar, Al Jazeera, Bloomberg, Newsmax, Newsy y otros también han plantado sus banderas en la frontera de transmisión, y dadas las barreras de entrada relativamente bajas del medio, se puede esperar que nuevos jugadores se unan a la batalla.

En ese sentido, el editor del influyente medio republicano habla de un jugoso negocio de casi US$6 mil millones que está en juego:

“Una vez que una nueva tecnología te pasa por encima, si no eres parte de la apisonadora, eres parte del camino”, escribió Steward Brand en 1987 sobre los medios y el cambio tecnológico. El streaming es la apisonadora de hoy. No eliminará la transmisión y el cable, así como las noticias de radio no derrotaron al periódico, así como las noticias de televisión no reemplazaron completamente a las noticias de radio, y así como las noticias de cable no eliminaron a la televisión.

Pero dentro de una década, a medida que la transmisión de noticias madure y se integre en nuestras dietas de noticias, empujará al negocio de noticias de televisión por cable de US$5.7 mil millones al año y tal vez incluso a nuestros principales periódicos fuera de sus lugares de primacía de noticias

“En 2020, CNN, Fox y MSNBC obtuvieron una ganancia combinada de $3 mil millones. A los transmisores de noticias gratuitos ( CBS News streaming network , NBC News NOW y ABC News Live ) les gustaría una porción de eso, lo que ayuda a explicar por qué la transmisión de noticias se parece tanto al estilo y enfoque del cable. En el estado actual de las cosas, estos tres transmisores esencialmente están instruyendo a los espectadores que pueden cortar su suscripción de cable y aún recibir calidad de cable (¡o mejor!) sin costo alguno, aparte de una conexión a Internet”, agregó.

image.png De CNN y FOX News a TN, C5N Y LN+. Guerra por el rating pero en las plataformas. Una nueva era ha comenzado.

Rating: CNN gira hacia el centro y elimina URGENTE o ÚLTIMO MOMENTO

A medida que la Casa Blanca se hunde en las encuestas de cara a las elecciones legislativas y la Corte Suprema da un cachetazo tras otro, el medio oficialista decidió girar hacia el centro, criticar la debilidad de Joe Biden y entablar una nueva relación con sus espectadores.

El rating no estuvo acompañando a la señal, que sufre derrumbes históricos como no había visto en los últimos 20 años y deja a Fox News en un lugar de liderazgo claro.

Fuentes locales revelaron días atrás que el cartel de "Noticias de última hora" de CNN ya no está y que ahora está reservado para casos de eventos realmente urgentes. Se desaconsejan los subtítulos sarcásticos en pantalla, por ejemplo, "Trump enojado convierte la sesión informativa en una sesión de propaganda".

En tanto, The New York Times agregó que los programas políticos están tratando de reservar voces más conservadoras, y se ha instado a los productores a ignorar la reacción violenta de Twitter de la extrema derecha y la extrema izquierda.

Un mes después de su mandato como nuevo líder de CNN, NYTimes dice que Chris Licht está comenzando a dejar su huella en la red de noticias de 24 horas que heredó en mayo de su destacado expresidente, Jeff Zucker. Hasta ahora, Licht Doctrine es un cambio con respecto a los días de Zucker: menos publicidad, más matices y un esfuerzo redoblado para llegar a los espectadores de todas las tendencias.

Dirigir una red es un nuevo desafío para Licht, un productor de toda la vida de 50 años que nunca ha dirigido una organización tan grande como CNN. (Su último empleador, "The Late Show with Stephen Colbert", tenía una plantilla de unas 200 personas; CNN tiene aproximadamente 4000). Algunos periodistas de CNN dicen que se preguntan si puede navegar una red de noticias global en expansión y difícil de manejar más allá de lo que ha sido un nada bueno, muy mal año.

El Sr. Licht está al tanto de las críticas. “Voy a tomar decisiones más lentamente de lo que a algunos les gustaría”, escribió en un memorando en toda la sala de redacción días atrás “Sé que esta organización ha experimentado cambios tremendos en los últimos cuatro meses, por lo que estoy abordando este proceso de manera lenta y cuidadosa mientras observamos todas las partes de la operación”, según reveló el Times.

