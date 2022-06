Investigarán a Christian Bragarnik por su rol en Central

El probable 11 para enfrentar al 'Lobo' platense es: Gaspar Servio; Damián Martínez o Fernando Torrent, Facundo Almada, Juan Cruz Komar y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Mateo Tanlongo o Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Facundo Buonanotte o Lucas Gamba y Alejo Véliz.

Enfrente, estará Néstor 'Pipo' Gorosito, un entrenador que ha conseguido buenos resultados hasta el momento con Gimnasia y que le dejó un palito a Carlos Tévez, previo al encuentro de esta noche.

Para la prensa es diferente, para nosotros no. Es un partido difícil porque jugamos contra un equipo grande que tiene mucho empuje de su gente, pero Tevez no juega más, Tevez ahora dirige, no es especial para nosotros Para la prensa es diferente, para nosotros no. Es un partido difícil porque jugamos contra un equipo grande que tiene mucho empuje de su gente, pero Tevez no juega más, Tevez ahora dirige, no es especial para nosotros

Y señaló: "Rosario (Central) sale a ganar y más en su cancha, va a ser un partido de ida y vuelta donde los dos vamos a ir a buscar el resultado desde el principio, no vamos a especular".

El probable equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata para esta noche ante el 'Canalla', sería: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano.

image.png Néstor 'Pipo' Gorosito cruzó a Carlos Tévez en la previa del encuentro entre Central y Gimnasia.

Christian Bragarnik

Carlos Tévez, quien debutará en la dirección técnica, llegó acompañado por el grupo del empresario futbolístico Cristian Bragarnik, quien aceleraría varios refuerzos para Rosario Central.

Hay que mencionar que Bragarnik es un abogado de de 50 años que cumple la función de empresario, representante, gerente deportivo, consejero y, por supuesto, inversor.

Christian Bragarnik viene trabajando desde 2008 y ya llevaba años como asesor legal y representante futbolístico en México. Esa temporada llevó a Colón como entrenador a su amigo Antonio Mohamed. Según Redacción Santa Fe, durante la gestión de Germán Lerche, Bragarnik fue el representante que más jugadores (diez) acercó al club, según una nota publicada en la Revista Un Caño.

image.png Christian Bragarnik.

En esa línea, según trascendió mediante el portal de noticias Doble Amarilla, Christian Bragarnik será investigado mediante un pedido de informe que corresponde al legislador Carlos del Frade. Se presentará ante la Comisión Directiva de Rosario Central y ante la Legislatura de Santa Fe, en busca de entender el rol del empresario ante el desembarco de Carlitos Tevez como director técnico.

"La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe cuáles son los organismos estatales preparados para evitar un proceso de vaciamiento institucional en los clubes de fútbol de primera división a partir de la introducción de empresarios en el manejo de los mismos, como es el caso del señor Christian Bragarnik en el Club Atlético Rosario Central, según lo informado por las autoridades de las asociación civil y por los medios de comunicación regionales y nacionales y qué medidas se tomarán para que funcione un sistema de alertas tempranas", presenta el legislador en su proyecto, ante la Cámara de Diputados de la provincia santafesina.

