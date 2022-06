¿María Eugenia Vidal se mudó? Larga visita a una provincia

https://twitter.com/mariuvidal/status/1540007582475108358 Mientras @CFKArgentina dice que hay un “festival de importaciones”, yo recorro una empresa autopartista en Córdoba: sin importaciones su producción se paraliza.



Para conocer la realidad de los argentinos hay que salir del escritorio y caminar la calle. pic.twitter.com/DOkKjZfB5s — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 23, 2022

Además, la ex gobernadora descartó un cruce de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. Algo que sus socios locales querían escuchar desde alguien cercano a Mauricio Macri.

Para lo que queda de su visita, María Eugenia Vidal pasará por Río Cuarto, donde se reunirá la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Allí, compartirá con Patricia Bullrich y Gerardo Morales, dos que también tienen aspiraciones de cara al 2023.

Con quien no se entrevistó Vidal fue con Luis Juez, uno de los principales nombres que se barajan en Córdoba para competir por la gobernación. Aunque se espera que ambos se encuentren en la capital alterna de Córdoba.

“Necesitamos recuperar esa tranquilidad que nos levantamos y que las cosas estén en orden, no que no sabemos qué va a pasar cada día”, señaló la referente del PRO. De esa forma, y con un tono de conciliación como el que supo tener en 2015, María Eugenia Vidal intenta mostrarse como el punto intermedio entre todas las tensiones que Juntos por el Cambio intenta disimular.

Claro, la ex gobernadora de Buenos Aires no la tiene fácil luego de haber sido parte de una gestión que prometió mucho pero concretó poco en el reino K. Sin embargo, la impericia del propio Gobierno nacional podría volver a darle una nueva oportunidad, aunque todavía no se sabe desde qué puesto.

“Voy a estar en el lugar que me toque, donde yo más pueda aportar. No estoy especulando, voy a hacer lo que sea mejor para JxC y eso lo resolveremos en marzo y abril del año que viene”, dijo al respecto en su visita. Difícil es creer que no quiera formar parte de una fórmula a juzgar por el ritmo que lleva su recorrido.

Vidal El Sukaria.jpg Maria Eugenia Vidal pasó por provincia de Córdoba en clave Juntos por el Cambio.

