María Eugenia Vidal contra el gobierno: "Pónganse a laburar"

La líder del pro Patricia Bullrich twitteó: “Usó rápido la lapicera que le dio Cristina. ¡Qué poco presidente!”, expresó con ironía aludiendo al mensaje que le dejó Cristina Kirchner a Alberto Fernández durante el acto por los 100 años de YPF.

El senador Alfredo Cornejo también se manifestó en contra de la decisión de Alberto Fernández para complacer a su vicepresidenta “Alberto Fernández echa a Kulfas porque atacó en off a @CFKArgentina pero no echa a ninguno de los funcionarios de La Cámpora que lo atacan en on y en off”.

Por último el diputado nacional por Córdoba Rodrigo de Loredo fue más directo: “Lo dijimos con datos de la gestión: el gobierno es de Cristina. Faltaban los últimos gestos, el acto de ayer y la salida de Kulfas. El presidente tiró la toalla y el país se maneja desde el Instituto Patria”.

La irritación de la oposición surge por las constantes peleas internas del Frente de Todos desde hace varios meses mientras que la inflación sigue subiendo con la inseguridad y la pobreza. Por más cambios de gabinete que se realicen la crisis social, económica y política no solo continúa sino que cada vez es peor.

