CFK reivindicó a Ernesto Laclau: "Gobernar es conflicto"

Todo lo contrario: importa Gas Natural Licuado y subproductos de los hidrocarburos que precisa el campo, tal como los fertilizantes.

Cuando Carlos Menem se fue del gobierno, la Argentina fue exportador petróleo y gas.

Con los Kirchner se convirtió en importador, con Macri no cambió y sigue ocurriendo con Fernández.

En junio de 2022, YPF cumple 100 años y no tiene gasoil ni gasoducto para transportar el gas desde Vaca Muerta. Y CFK, quien inició Vaca Muerta, ahora se muestra exigente con Alberto Fernández pero ella no le exigió a nadie que hiciera un gasoducto a la par que las perforaciones, motivo por el cual no tiene autoridad para dar cátedras ni reclamar nada a su Presidente ineficiente.

Frases

CFK decidió demostrar que tiene el liderazgo del Frente de Todos, y en la escenografía de Tecnópolis, le envió varias frases muy complicadas a Alberto Fernández porque resultó una reprimenda pública:

"Necesitamos que no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia".

No es cierto. Es el Estado argentino el que intenta manejar la sociedad como una estancia. El Estado enorme que ayudó a crear y defiende CFK. El Estado que crece a expensas del riesgo privado.

"Te dije la otra vez, cuando hice un documento, que tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, que la uses con los que tienen que darle cosas al país, que no significa ni pelearse ni nada".

¿Quién tiene que darle cosas al país? ¿Con pagar impuestos no alcanza? CFK no conoce los límites y es lamentable como señal. Quizás la Argentina no merezca una sola inversión hasta que este 'sistema' cambie de raíz.

"Hay que sentarse, no como amigos, sino pidiendo algo de lo mucho que ganaron, nadie le pide a nadie regalos. Necesitamos eso para que esto no sea solamente una apelación, tenemos que cuidarlo, porque, además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas del Banco Central bajo distintos mecanismos".

Otra vez: ¿para qué existe una presión tributaria exorbitante? ¿No es suficiente con gravar el capital, la renta y hasta los salarios y las jubilaciones con tantos tributos? ¿No alcanza con eso? ¿Quién es CFK para establecer quién ganó mucho o quién ganó poco? ¿Y quién es CFK para exigir que quien ganó tenga que compartirlo con ella o con el Estado que ella gestiona en forma ineficiente?

"Digo esto no porque me considero más inteligente, sino porque viví estos 12 años y más en Santa Cruz".

Nada hay para reivindicar en la gestión de CFK en la Nación ni de Néstor Kirchner en la Provincia de Santa Cruz, donde el dinero que tuvo fue porque Carlos Menem se lo obsequió en vez de hacerle un juicio a Santa Cruz por regalías que muchos creían que estaban muy bien liquidadas pero Kirchner las reclamaba.

"Todo es producto de un enorme esfuerzo, de un inmenso esfuerzo, sacrificio y jugar siempre a los intereses de las grandes mayorías, porque lo vi a Néstor dejar su vida en eso, se de qué se trata".

Néstor Kirchner falleció porque ni él ni ninguno de los que lo rodeaban (CFK) le concedieron el cuidado sanitario que requería sus problemas. Néstor Kirchner no dejó su vida por un conflicto sino por no tomar recaudos suficientes y comportarse con soberbia ante los médicos y los malestares.

"Nadie puede negar que desde 1983 el principal problema estructural que tenía la Argentina era el peso de su deuda externa y todos los condicionamientos en torno a esa deuda y digo esa fecha porque hasta el golpe de 1976, (María Estela Martínez de) Perón había pagado el último cachito y la deuda era algo así como US$ 5.000 millones o US$ 7.000 millones. El drama empieza con la dictadura por donde se lo mire, que pasa de un modelo industrial y de trabajo a uno de especulación y financiero".

No es cierto. Durante los años de Carlos Menem, el endeudamiento externo nunca fue un condicionante. En todo caso los problemas eran fiscales y el oleaje de crisis de otros países que golpeaban sobre la economía convertible.

"Esto fue un inmenso condicionamiento para el Estado y para las familias. (Nicolás Dujovne) decía que porque éramos muy estrafalarios no habíamos endeudado a la Argentina y decía que tampoco las empresas se habían endeudado, como si no tuviera relación, y las familias también, porque comenzó un proceso de industrialización y de mejoras de los salarios que hizo que los salarios crecieran 78 puntos, que cayeron 20 en los cuatro años posteriores".

No dice toda la verdad. En varias ocasiones CFK utilizó sus cadenas nacionales desde Casa Rosada para lamentarse que no podía emitir dólares. Es decir que CFK no podía endeudarse en el extranjero (sí se endeudó en el mercado doméstico) porque seguía en default financiero pero soñaba con emitir dólares para cubrir sus necesidades.

"Lo digo para que pensemos lo que hicieron, de esto no le van a preguntar nada a nadie en la televisión. Es cierto que no pudimos solucionar el tema de la inflación ni de la economía bimonetaria, pero al 2015 llegamos al 26,9%, y no son números del INdEC, son los del Instituto de la Ciudad, esa reducción de 11 puntos está medida por el macrismo".

¿Ud. cree que hay mucha diferencia entre una inflación de 26,9% anual y otra de 54%? No. Toda inflación de más de 2 dígitos es demasiado elevada y desacomoda toda la economía, sus posibilidades de desarrollo y de vivir en estabilidad provocando conflicto de puja distributiva.

"Hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas del Banco Central. Te dije (...) que vos tenés la lapicera, Alberto, te pido que la uses con los que tienen que darle cosas al país".

Frase alusiva a la denuncia que hizo el empresario Costantini sobre sobrefacturación de importaciones para beneficio de algunos empresarios. Esto no es nuevo pero ¿quién no sabe que los tipos de cambio múltiples nunca son eficientes en el mediano y menos el largo plazo? Es parte de los manuales básicos de Economía. Tal como es su costumbre, CFK ignora la ciencia económica y pretende imponerle su voluntad.

Techint

De paso, CFK cuestionó que la obra del futuro (y tardío) gasoducto Néstor Kirchner la realice Techint en las condiciones aprobadas por Alberto Fernández.

CFK le pidió a Fernández que le reclame a Techint, como proveedora de caños sin costuras, que "la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá, que acá también hay producción", porque esa compañía "triplicó en 2021 lo del 2020 y es una industria muy importante".

¿Y quién dijo que Techint debe acomodar su plan de negocios a lo que la UOM (el sindicato metalúrgico) le dice a CFK? Debe recordarse que hace poco tiempo hubo elecciones en la UOM, triunfaron los amigos de La Cámpora y ellos pretenden imponerle a la Argentina un subsidio encubierto, utilizando a Techint como argumento porque encender el horno no será gratis si el producto tiene un precio mayor al que hoy día consigue la empresa.

"Si los preferimos a compradores extranjeros, que los traigan a la Argentina, todavía tienen un horno apagado".

Ahora bien ¿qué otro grupo empresario sugiere la defensora de la UOM?

