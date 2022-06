Cafiero trató de "arrastrado" a Macri y Vidal salió en su defensa

En una entrevista radial, Cafiero trató de "arrastrado" a Macri y sus dichos se viralizaron rápidamente en las redes sociales. "La Argentina practica relaciones exteriores que son dignas, que no necesita ese entreguismo que tuvo el Gobierno anterior para que a uno le presten atención. No hace falta ser un arrastrado como hacía Macri para que te presten atención en el extranjero, no es verdad que ese es el camino para un país como la Argentina", fueron los dichos del Canciller en diálogo con radio 10.