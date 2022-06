Denise Richards sigue a su hija y se suma a OnlyFans

Muchos comentarios negativos en mis redes sociales en estos últimos días. Solo tengo para decir que yo desearía haber tenido la seguridad que tiene mi hija de 18 años. Tampoco puedo juzgar sus elecciones, yo hice Wild Things y Playboy. Siendo honesta, su padre tampoco debería juzgarla Muchos comentarios negativos en mis redes sociales en estos últimos días. Solo tengo para decir que yo desearía haber tenido la seguridad que tiene mi hija de 18 años. Tampoco puedo juzgar sus elecciones, yo hice Wild Things y Playboy. Siendo honesta, su padre tampoco debería juzgarla

“Me enteré hace poco de la existencia de OnlyFans y del prejuicio que tiene porque mujeres y hombres de la industria de películas para adultos están ahí. Me imagino que ellos también están en Instagram y Twitter y me pregunto ¿Hay alguna diferencia entre postear una foto en bikini allí o en Instagram? Todos lo hemos hecho ¿Es porque se te paga en OnlyFans?”, sentenció la mujer ex conejita de Playboy en sus redes, evidenciando su postura al respecto.

Así explotó la noticia en los principales portales de chimento en el día de la fecha (24/06), dando a conocer que la misma Richards, quien había dado su parecer sobre la red erótica, se suma a la plataforma reconocida en internet.

En un mensaje en su Instagram, con un video de ella caminando descalza en la playa, la actriz comentó: “Listo… allá vamos. #OnlyFans. Link en la descripción”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCfKCZIypI1M%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANmTAJJQCIFzhVKOaPbZAgkjUBvSeIehyXcYlrYIImAZA3ioIER1jnJYh1v9ZCBKZCtN9id3FtUIkFVj1kZBNoEjJqQFpQ0CoIwZAnv9xEckPA7Fgi9ATQN0ZCjHlxZC3HPa180jsrFZCJSAnGQQrJmixq5jvbhPRuga2gUipXfVgP2Bj4gaVuhoZD View this post on Instagram A post shared by Denise Richards (@deniserichards)

La ex Playboy de esta manera, se suma a la nueva plataforma que seguramente dará mayores polémicas con próximos mediáticos que sigan el mismo camino. En Latinoamérica lo mismo sucede con Divas Play, así que no sería llamativo que más emblemas de Hollywood se vuelquen a la producción de dicho formato.

Más contenido en Urgente24:

Funcionario vial le inicia un juicio a Jorge Lanata

Táctica fallida ¿América le suelta la mano a Florencia Peña?

Todo por rating: Alejandro Fantino explota contra América TV

Carlos Tevez DT: No firma planilla y apuntan a Bragarnik

Rating: La Voz y Kaczka lo demostraron y TN se reconvierte