Viviana Canosa disparó contra Cande Tinelli por OnlyFans

“La verdad que no se bien como presentarlo, poneme las fotos de Candelaria Tinelli… vos decís ‘che, yo la verdad que tengo una vida de mierda, no tengo un mango, no tuve educación viví para el orto. No tuve la suerte que tuvo la hija de Tinelli’. Vos creés que Cande Tinelli lo tiene todo y lo tuvo todo”, comenzó comentando la conductora, a lo que agregó:

“Cuando estaba Macri gobernando, Cande Tinelli lloraba por los medios de comunicación y las redes sociales... ‘Ah, pero Macri, tengo que volver a vivir con mi papá’”, continuó Canosa.

Ahora, con Alberto, no dice nada. Y no sólo que no dice nada, por 15 dólares te muestra la cola en una aplicación. Todo mal con el patriarcado hasta que aparece la tarasca y se cosifican sin ningún problema. Y ahí el patriarcado... ah, pero tarasca Ahora, con Alberto, no dice nada. Y no sólo que no dice nada, por 15 dólares te muestra la cola en una aplicación. Todo mal con el patriarcado hasta que aparece la tarasca y se cosifican sin ningún problema. Y ahí el patriarcado... ah, pero tarasca

Según pudo averiguar Urgente 24, Marcelo Tinelli está en la quiebra. Con cientos de cheques rebotados, el conductor se despidió de San Lorenzo, lugar que ahora está a cargo de Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes. Es por esto que la situación económica del padre podría ser un detonante en la aparición de la cantante en la plataforma.

Si bien no se confirmó la situación de la familia, se espera una respuesta de su hija que marcó tanta tendencia en las redes y los portales de noticias.

--------------

