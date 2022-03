Guerra entre Clarín y la Izquierda por Viviana Canosa

https://twitter.com/nataliavolosin/status/1502309217641848844 Clarín censuró a su editora de género, Mariana Iglesias, por criticar a Viviana Canosa por su violencia contra las mujeres. — Natalia Volosin (@nataliavolosin) March 11, 2022

En su carrera desenfrenada hacia la fama no parece haber límites éticos ni morales. Y la responsabilidad alcanza a quien le habilita el micrófono porque su presencia no es inocua, es dañina

Resulta preocupante cómo en este país se ha vuelto normal exigir que ciertas voces sean calladas para dar lugar a otras. En las redes sociales, un ambiente sin reglas en el que todo vale, esto es moneda corriente. Y a fin de cuentas, es la propia audiencia haciendo uso de su libertad de expresión. Ahora bien, que tales opiniones lleguen a los medios y que sean profesionales de la comunicación sean los que, anteponiendo su militancia, exijan censura es algo que debería revisarse cuanto antes.

https://twitter.com/Miglesias71/status/1502042849747025927 Se dice q no hay q nombrarla para no amplificar las barbaridades q dice, pero las dice, todos los días en horario central. El canal es responsable de reproducir su violencia. https://t.co/Gi5GgSWzhk — Mariana Iglesias (@Miglesias71) March 10, 2022

Urgente24, lejos de posicionarse de un lado o de otro, se ubica en el centro de la cuestión. Ambos hechos son graves y representan un agravio a la libertad de opinión. Viviendo en democracia, cualquier acto que promueva la censura es igual de reprochable, sin distinción partidaria. El tiempo dirá si luego de este suceso, un precedente quedará marcado.