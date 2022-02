Divas Play: ¿Cuánto dinero cobran Luna, Peña y Escudero?

Desde aquí la propia Cinthia contó que también le ofrecieron sumarse a la página web y explicó que estaba negociando con la red tan conocida, es por esto que Luna agregó: “Cuando me ofrecieron esto dije ´¿por qué no hacerlo?´ Todo ese trabajo que hice de elegir sin pensar en lo que opinen, me dio la posibilidad de decir que sí. Es un trabajo más, creo que vamos cambiando de roles, nos vamos poniendo diferentes vestuarios en nuestra vida, pero la esencia sigue siendo la misma. Este es un rol que me toca ahora jugar”.

“Los cachets están entre 3 mil y 10 mil dólares mensuales, más comisión”, agregó de fondo la ex mujer del futbolista Matías Defederico, a lo que continuo: “Lo que pasa a mi es que me dicen todo el tiempo que soy gato, entonces es difícil y a mí me parece buenísimo esto que está diciendo Silvina porque hasta hizo un chiste con lo de los viñedos”, a lo que la ex bailarina de Showmatch respondió:

“No te preocupes por mí porque no me duele. Cada uno elige, si Cinthia lo quiere hacer, que lo haga. Yo hoy lo puedo hacer, me da el físico, las ganas y me divierto además”.

image.png Pagina principal de la sección de Silvina Escudero en Divas Play.

En base a los grandes números, se espera que se empiezan a sumar más mediáticas del entorno argentino, ya que como enmarcamos en Urgente24, está fuera de correr peligros como OnlyFans, que supo tener problemas de pornografía infantil.

En Divas Play, sus protagonistas forman parte del mundo mediático, generando un sustento con el conocimiento de dichas actrices en el mundo real. Cada uno de sus protagonistas es conocido en el entorno mediático de sus respectivos países.

Frente a estas nuevas modalidades de erotismo web, se empiezan a generar distintas plataformas que compiten por el reconocimiento de la gente, en donde los ingresos son tan altos por las suscripciones, que todo el mundo se suma a generar contenido.