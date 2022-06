BCRA seco, dólar blue en récord y Riesgo País imparable

Sobre el resto de los dólares de mercado, de acuerdo con Rava Bursátil cerraban:

image.png

Los precios de la mayoría de los bonos anotaron nuevos mínimos históricos, solo sostenidos en algunas emisiones con la compra de entidades oficiales como el Banco Central -BCRA- y el ANSeS para tratar de frenar el complejo derrumbe. Y es que sólo en las últimas 24 horas, los bonos perdieron cerca del 4% de su valor, a la vez que el Riesgo País tocó los 2.400 puntos básicos. Siendo este número el nivel más alto desde el 20 de julio de 2020, antes del canje de deuda con acreedores privados.

Segundo semestre complicado: No hay dólares para tantos pesos

Las aguas que navega la política económica del oficialismo se agitarán aún más en el segundo semestre: habrá muchos más pesos dando vueltas y menos dólares. En primer lugar, los pesos brotarán de la maquinita del BCRA para hacer frente a un déficit fiscal que típicamente se duplica en la segunda mitad del año.

En paralelo, la estacionalidad del agro, que típicamente marca un pico en agro, comienza a descender en el segundo semestre, llegando a un piso en noviembre. A pesar de estar en plena cosecha gruesa, el BCRA finalizó la semana vendiendo US$95 millones -y US$170 millones el jueves- en el Mercado Único y Libre de Cambios -MULC- y consolida una clara posición vendedora en el mes que ya trepa a US$509 millones.

Ha transcurrido casi un semestre y la cosecha del BCRA es más que pobre, con una acumulación de US$417 millones, siendo la menor de todos los años con cepo a excepción de 2020 -US$70 millones-. Es preocupante que de aquí a agosto la oferta del agro irá menguando y la importación de energía seguirá siendo elevada. Más adentrados en el segundo semestre, la oferta del agro bajará aún más y, si bien las importaciones energéticas también lo harán, el exceso de pesos se hará sentir sobre las importaciones de bienes y servicios El stock de reservas netas, estimado en US$3.080 millones, ya está bajo presión.

Bajo esta línea es posible creer en un endurecimiento del cepo, siendo el dólar CCL el que podría soportar fuertes presiones en el segundo semestre y la brecha cambiaria tendería a ensancharse.

Desmentida de rumores

Dadas las maniobras del ente monetario comenzaron a generarse rumores acerca de BCRA está vendiendo bonos en dólares contra pesos. Sobre esto, fuentes oficiales aclaran que:

No es así. Están defendiendo la curva de rendimiento en pesos, pero no están vendiendo bonos en dólares No es así. Están defendiendo la curva de rendimiento en pesos, pero no están vendiendo bonos en dólares

Y es que el Gobierno no encuentra una mejor forma de financiar el fuerte déficit fiscal y recurre siempre a la misma herramienta, "la Maquinita" del BCRA. La cual, en lo que va de Junio, le permitió a la entidad monetaria emitir -cerca de 235.500 Millones- para comprar bonos CER, siendo este último el principal factor de expansión de la Base Monetaria.

image.png

Llegarán los dólares del FMI

En este sentido, el directorio del Fondo Monetario Internacional -FMI- aprobó hoy la primera revisión del acuerdo con Argentina por una deuda de 44.000 millones de dólares, dijo una fuente con conocimiento del tema.

Este aval -ya descontado por los operadores- permite que el organismo realice el desembolso de unos 4.000 millones de dólares, por lo que las reservas del BCRA retomarán un nivel ligeramente por arriba de los 42.000 millones de dólares.

Más contenido en Urgente24

Cierre histórico: Salto del dólar blue y con nuevo récord

Viernes negro: Piña de la City Porteña al BCRA, que desmiente rumores

CFK y Economía, asuntos separados (pero ella hace marketing)

Jair Bolsonaro y el precio del combustible, ¿su verdugo?