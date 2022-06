CFK y Economía, asuntos separados (pero ella hace marketing)

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), en 'su' plenario de la Central de Trabajadores Argentinos (bueno, suyo porque Hugo Yasky lo preparó para ella), decidió darnos clases de economía. Cambió el atril de la Casa Rosada por la poltrona de la CTA pero casi resultó otra cadena nacional ' de facto'. Ella no sólo demostró la soberbia que la caracteriza, sino que también una ignorancia absoluta de una ciencia que no entiende. Muchos querríamos improvisar, por ejemplo, sobre exoplanetas pero no nos atrevemos al papelón. En cambio hay personas que carecen de inhibiciones... y practican la todología con devoción y sin pudor. En su discurso plateísta ella declaró que el desmadre inflacionario se debía al “endeudamiento criminal del macrismo” y la evasión tributaria.