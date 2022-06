Festival de importaciones

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se ha convertido, en público, en las últimas semanas en una severa crítica de la gestión económica que lleva adelante Martín Guzmán y no ahorra críticas. Ha puesto el foco últimamente en el supuesto “festival de importaciones” que carcomen las exiguas reservas del BCRA. Y también ha señalado el problema de lo que ella denomina una “economía bi-monetaria”. Insiste con la fuga de reservas y utiliza ese dato para criticar al sector empresario.

Sobre el tema puntual de las importaciones, Melconian dijo esta semana:

Dado que es una economía deprimida, dado que tenés control de cambios y dado que tenés un dólar que no existe vos decís, ¡qué récord! ¡Mirá todo lo que entró! ¿Qué récord de qué? Estamos corriendo en berretalandia que si entraron 5 mangos con 20. Y ahora estamos descubriendo que el free shop, que el whisky, que la clase alta… Dado que es una economía deprimida, dado que tenés control de cambios y dado que tenés un dólar que no existe vos decís, ¡qué récord! ¡Mirá todo lo que entró! ¿Qué récord de qué? Estamos corriendo en berretalandia que si entraron 5 mangos con 20. Y ahora estamos descubriendo que el free shop, que el whisky, que la clase alta…

Por otro lado, en una entrevista en Más O Menos Bien al economista Gabriel Caamaño, se le preguntó si efectivamente argentina estaba pasando por un festival de importaciones, a lo que el economista respondió que:

Al igual que las importaciones, subieron mucho los precios y las importaciones de energía, tanto en cantidad como en valor Al igual que las importaciones, subieron mucho los precios y las importaciones de energía, tanto en cantidad como en valor

Caamaño no cree que haya un festival de importaciones, pero si asegura que:

Hay inconsistencias que tienen que ver con la brecha, con una tasa de interés muy arriba Hay inconsistencias que tienen que ver con la brecha, con una tasa de interés muy arriba

Que esto a su vez genera que el exportador no venda, o exporte menos, mientras que, el que importa, busca adelantar compras, siendo este un problema del esquema de política económica.

Desmentida de rumores

Bajo la misma entrevista, Gabriel Caamaño, confía en que el BCRA endureció mucho el control de cambios, fue atrasando la fecha de liquidación de divisas, fue obligando a muchas importaciones a hacerlas con el financiamiento de quien le vende. Esto genera sub-declaración de expo y sobre declaración de importaciones.

Y es que el programa financiero empezó a hacer agua. El BCRA comenzó a hacer "trampas" como lo colocar deuda contra liquidez bancaria -emitir bonos con lo que los bancos operan los encajes- Siendo este una forma de "emisión" ya que estos billetes antes estaban encerrados en el balance del BCRA ahora salieron y aumentaron la cantidad de billetes en circulación.

Bajo esta línea de inconsistencias de la entidad monetaria, comenzaron a generarse rumores acerca de que el BCRA está vendiendo bonos en dólares contra pesos. Sobre esto, fuentes oficiales aclaran que:

No es así. Están defendiendo la curva de rendimiento en pesos, pero no están vendiendo bonos en dólares No es así. Están defendiendo la curva de rendimiento en pesos, pero no están vendiendo bonos en dólares

Y es que el Gobierno no encuentra una mejor forma de financiar el fuerte déficit fiscal y recurre siempre a la misma herramienta, "la Maquinita" del BCRA. La cual, en lo que va de Junio, le permitió a la entidad monetaria emitir -cerca de 235.500 Millones- para comprar bonos CER, siendo este último el principal factor de expansión de la Base Monetaria.

