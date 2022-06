Bomba de Asís: Cristina se reunió con Carlos Melconian

“Nos van a ver hablando con todos, el programa es apartidario pero vamos a hablar con todos. No estamos para trabajar para ningún candidato electoral en particular. Lo que de acá salga, va a ser puesto a disposición de las autoridades políticas que tengan la responsabilidad de conducir a partir de diciembre del 2023″, había adelantado Melconian en marzo en la presentación del "plan integral" que, sin embargo, no es estático y puede ser modificado con contribuciones.

Economistas no K

La reunión se enmarca en una serie de consultas que Cristina Kirchner viene haciendo con economistas que no pertenecen a su círculo. Martín Redrado confirmó contactos y se dice que también hubo algún diálogo con Santiago Montoya, un exArba que hoy reporta a Miguel Pichetto, pero que también asesora a Javier Milei en temas referentes a la AFIP.

En todos los casos se trata de visiones de la economía más a la derecha de los referentes que CFK suele escuchar, como Axel Kicillof, Hernán Lechter o Roberto Feletti.

De todos modos no se aprecia por el momento en la Vice alguna influencia de las charlas con aquellos economistas más liberales.

De hecho, en sus últimas apariciones hizo una fuerte apelación a un mayor control estatal de la economía, por caso, más restricciones a las importaciones. Su espacio también demanda un aumento de las retenciones a las exportaciones y una suba de impuestos. Todo en sentido contrario a lo que podría postular Melconian, que esta semana refutó que en la Argentina hay un "festival de importaciones", como indicó la Vice.

Eso no quita que Cristina Kirchner quiera, sin embargo, hacerse de un panorama económico más profundo con miradas de por fuera de su entorno, más allá de que pueda adoptar o no alguna recomendación.

