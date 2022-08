Madonna vs. Hollywood: Nueva apuesta como directora de cine

“La música me mantuvo en movimiento y el arte me mantiene con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”, expresó la diva. “Quiero transmitir el increíble viaje que me ha dado la vida como artista, música, bailarina, un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo”, sostuvo.