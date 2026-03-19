SANTA FE. Se viene la quinta subasta de bienes incautados al delito y la administración de Maximiliano Pullaro ya realizó el sorteo de los martilleros que intervendrán colaborando con el desarrollo de los remates de aquellos bienes decomisados a diferentes organizaciones criminales.
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"Inédita": La subasta que prepara Pullaro para debilitar a las organizaciones criminales
Santa Fe se prepara para la quinta subasta de bienes incautados al delito. La administración de Maximiliano Pullaro da pelea al narcotráfico.
Vale recordar que, hasta el momento, en las cuatro subastas anteriores, se recaudaron más de 3.500 millones de pesos. En ese sentido, en los próximos días el Gobierno de Santa Fe dará a conocer los lotes que se subastarán y se abrirá la inscripción para poder participar.
Nueva subasta en marcha
Al respecto, el secretario de Gestión de Registros Provinciales. Matías Figueroa Escauriza, dio inició a la nueva subasta de la gestión provincial y consideró que lo que realizan "es inédito a nivel país".
La actividad, según detalló, empezó este martes (17/03) "con un procedimiento que es con la selección de los martilleros la llevarán a cabo. Son 10 martilleros titulares del Colegio de Rosario y 10 martilleros titulares del Colegio de Santa Fe, es decir, son de diferentes localidades de la Provincia".
En relación a aquellos bienes que serán subastados, explicó: "Estamos cerrando la cantidad de lote que vamos a subastar, entre 140 y 150 lotes diferentes, y estamos tratando de que sea la subasta más grande en cantidad de autos y motos. O sea, intentando que haya mucha diversidad de motocicletas, también que termina siendo una herramienta en muchos casos y una salida laboral, y autos, de los cuales muchos van a estar en menos de un millón de pesos".
Sobre esa línea, adelantó que, si bien aún no está cerrado el lote, evalúan "vender un avión y, en caso de que dé, será la primera vez en la historia que se subaste un avión en una subasta pública de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad)".
Transparencia
Como cierre, Figueroa Escauriza comentó cuál será el destino del dinero recaudado. "Tiene tres finalidades sumamente importantes", expresó y enumeró: "La primera es resarcir a víctimas. En estos dos años de gestión, ya devolvimos a diferentes víctimas más de 200 millones de pesos. Por otro lado, autofinanciamos la Aprad".
Por último "aplicarlo a políticas sociales, donaciones a escuelas, a clubes, a vecinales. Todo lo que le quitamos a la delincuencia tratamos de transformarlo en bienes que sirva a la sociedad y devolverlo a la sociedad que tantas veces fue víctima de estos mismos delincuentes", señaló.
A su turno, ,el presidente del Colegio de Martilleros de Rosario, Pablo Porta, destacó: "Nosotros acompañamos como institución esta iniciativa y festejamos ser reconocidos en este sentido, acompañando a Aprad y a la Provincia en un acto transparente, abierto, para los 400 matriculados que tenemos en nuestro colegio y volcando este dinero a las acciones que la provincia necesita".
Sobre la Aprad
La Aprad es una entidad autárquica que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Fue creada en el año 2016 por Ley Nº 13.579.
Todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de la citada Agencia. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos son de variada especie, por ejemplo autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. El destino de cada uno será establecido por la misma Ley.
En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.
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