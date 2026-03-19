"Inédita": La subasta que prepara Pullaro para debilitar a las organizaciones criminales

Sobre esa línea, adelantó que, si bien aún no está cerrado el lote, evalúan "vender un avión y, en caso de que dé, será la primera vez en la historia que se subaste un avión en una subasta pública de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad)".

image La quinta subasta será en el Salón Metropolitano de Rosario en abril. Foto: Gobierno de Santa Fe

Transparencia

Como cierre, Figueroa Escauriza comentó cuál será el destino del dinero recaudado. "Tiene tres finalidades sumamente importantes", expresó y enumeró: "La primera es resarcir a víctimas. En estos dos años de gestión, ya devolvimos a diferentes víctimas más de 200 millones de pesos. Por otro lado, autofinanciamos la Aprad".

"El Gobierno Provincial no pone un peso en administrar esta agencia. Todo lo que hacemos es pagarlo con la misma plata que le quitamos del delito. Por ejemplo, ordenamos todas las comisarías de Rosario sacando los autos de las comisarías y cada grúa que usamos la pagamos con la plata que recuperamos de la subasta". "El Gobierno Provincial no pone un peso en administrar esta agencia. Todo lo que hacemos es pagarlo con la misma plata que le quitamos del delito. Por ejemplo, ordenamos todas las comisarías de Rosario sacando los autos de las comisarías y cada grúa que usamos la pagamos con la plata que recuperamos de la subasta".

Por último "aplicarlo a políticas sociales, donaciones a escuelas, a clubes, a vecinales. Todo lo que le quitamos a la delincuencia tratamos de transformarlo en bienes que sirva a la sociedad y devolverlo a la sociedad que tantas veces fue víctima de estos mismos delincuentes", señaló.

A su turno, ,el presidente del Colegio de Martilleros de Rosario, Pablo Porta, destacó: "Nosotros acompañamos como institución esta iniciativa y festejamos ser reconocidos en este sentido, acompañando a Aprad y a la Provincia en un acto transparente, abierto, para los 400 matriculados que tenemos en nuestro colegio y volcando este dinero a las acciones que la provincia necesita".

Sobre la Aprad

La Aprad es una entidad autárquica que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Fue creada en el año 2016 por Ley Nº 13.579.

Todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de la citada Agencia. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos son de variada especie, por ejemplo autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. El destino de cada uno será establecido por la misma Ley.

En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

image En la nueva edición se rematarán elementos secuestrados en causas judiciales, que hoy están bajo resguardo de Aprad. Foto: Gobierno de Santa Fe

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