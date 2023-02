Milei reconoció que conoce a Burlando, pero que hace tiempo no se comunica con él.

“No tuve ninguna charla por el tema ese. Lo conozco desde hace 4 ó 5 años, pero nunca hablé de política con él y no hablamos hace por lo menos dos años y medio”, indicó Milei en contacto con este medio.

Sobre la posibilidad de trabajar en conjunto de cara a las elecciones, el economista señaló que Burlando “no está bajo consideración”. Y agregó: “Tengo buena relación, pero no ha habido charlas, diálogo ni acercamiento al respecto”.

Desde La libertad avanza, en tanto, deslizan que el candidato a gobernador del espacio ya está definido, pero que se confirmará más cerca de la elección.

“Voy a ser candidato a gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del 83 hasta hoy”, señaló en una entrevista con TN. En diciembre del año pasado, Burlando había dado señales sobre una posible candidatura. “Me parece que llegó el momento de dedicarme a la política, con un partido que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO. El objetivo es que me presente como candidato a Gobernador”, había declarado.

Más contenido de Urgente24

Rodríguez Larreta elogió la candidatura de Carrió: "Somos del mismo equipo"

Entre Larreta vs. Bullrich, gana Javier Milei vs. Majul (¿?)

Documento: Resolución de admisibilidad del juicio político a la Corte

CFK prepara el 24 de marzo, ¿para el Gran Dedo?