Para hacer esta declaración, se completa el formulario OM 121 de forma impresa o por internet, donde se enlistan los artículos y se especifican la marca, el número de serie y otros datos.

Cuando se vuelve al país, todo el equipaje es sometido a una inspección de la Aduana, aunque el pasajero haya ingresado por aire, tierra o mar. Por eso, el turista debe guardar las facturas de todas las compras realizadas en el exterior, ya que si no se tienen, la Aduana calcula el impuesto basado sobre un precio estimado mayor al que se pagó.

El trámite incluye una declaración jurada donde también se detallan los productos y su costo. Existe la opción de declarar en la aplicación de Viajeros de la AFIP y en terminales de autogestión. También se puede llenar un formulario impreso, el OM 2087/G3 o el OM 2087/G4.

Qué productos se pueden traer del exterior sin pagar impuestos

Para evitar sorpresas, lo mejor es conocer bien las reglas vigentes: qué mercaderías se pueden traer sin impuestos, cuánto se deberá abonar por el resto y cómo hay que cubrirse para que nadie pretenda cobrar más de lo debido.

Está permitido ingresar un teléfono celular y una notebook o tablet por persona

sin pagar impuestos desde el 2018, cuando fueron clasificados como artículos de uso personal. También están exentos los artículos declarados antes de salir, la ropa y otros objetos personales usados, excepto que existan sospechas de que se ingresan al país con fines comerciales.

Los artículos adquiridos en el exterior están sujetos a gravámenes cuando exceden la franquicia. Los demás artículos por los que no se paga impuestos son aquellos que no superan ciertos valores determinados.

Por vía aérea y marítima, el límite es de US$500

, con una franquicia extra de US$500 para los productos que se adquieren en el free shop. Por vía terrestre o por río, el tope es de US$300 y no existe la franquicia extra, excepto en Puerto Iguazú.

Si un objeto adquirido en el exterior o en el free shop nacional supera el monto permitido, se debe pagar el 50% del excedente. Por ejemplo, si el artículo costó US$600 y el pasajero viajó por avión o vía marítima, deberá pagar la mitad de esos US$100 extra. Ese monto se puede abonar en pesos, con efectivo o tarjeta, y se calcula por el tipo de cambio oficial.

"De no contar con la factura o por presumirse la inexactitud de la misma, se tomará en cuenta el valor que con carácter general establezca la autoridad aduanera", advierte al respecto la AFIP.

Artículos sin gravámenes

La AFIP también estipula que los argentinos que vuelven al país después de haber residido más de un año y menos de dos años en el exterior y van a quedarse de forma permanente pueden ingresar los siguientes artículos sin pagar impuestos:

Muebles y otros bienes de uso doméstico.

Herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos necesarios para el ejercicio de su profesión, arte u oficio, que no permitan presumir la instalación de talleres, laboratorios comerciales, industriales o semejantes.

Esta franquicia está habilitada para los que no hayan hecho viajes a la Argentina que hayan durado más de 60 días.

¿Distintos miembros de una misma familia pueden sumar sus franquicias?

Sí. Matrimonios, personas en unión convivencial e hijos menores de 16 años pueden juntar sus franquicias para hacer el trámite aduanero, incluso cuando traigan un solo producto.

Para una pareja, así, la franquicia al llegar por aire será de US$ 1.000. Ahora bien, en el caso de los menores de 16 años (que aún no hayan cumplido esa edad), sus montos libres de impuestos son la mitad: en vez de US$ 500 cada uno, tienen US$ 250; y en vez de US$ 300, suman US$ 150.

