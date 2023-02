Tras Ohio, descarriló el quinto tren 'tóxico' y arde una planta de PVC

En relación a ello, Ditmeyer en diálogo con The lever a principios de febrero aseveró que los frenos ECP hubieran prevenido la magnitud del accidente de East Palestine, Ohio ya que el tren de Norfolk Southern no estaba equipado con ellos, así lo confirmó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). Sin embargo, la regla de frenos ECP de Obama solo cubría los gases inflables Clase 2, tal como etanol y el petróleo crudo, no así el cloruro de vinilo (Clase 2), por lo que el NTSB en el 2014 abogó por una definición más amplia de tren inflamable de alto riesgo (HHFT) que contemplara las sustancias Clase 2.