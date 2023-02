OVNIS: Instalan teoría explosiva de Ohio y China contraataca

El globo chino de espionaje -o de monitoreo meteorológico- que fue derribado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y otros tres Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) también eliminados del espacio aéreo canadiense-yankee, exhiben la histeria y paranoia del gobierno norteamericano ante el supuesto ensañamiento con su soberanía de parte del Eje Oriental, que según palabras del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, no hace más que reflejar su real vulnerabilidad. Por tanto, no son extraterrestre alienígenas, son aviones o cualquier otro objeto volador extranjero que atemoriza a Yankilandia, cual épocas de Guerra Fría. Y no deberían sucumbir ante el pánico cuando el espionaje ilegal no es algo inusitado por parte de las grandes potencias.