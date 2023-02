Ohio: 150 vagones y Trump/BlackRock/JP Morgan en la mira

"No deberíamos hacer circular trenes de 150 vagones de largo", dijo uno de los empleados. "Debería haber algunas limitaciones en el peso y la longitud de los trenes. En este caso, si el tren no hubiera sido de 18.000 toneladas, es muy probable que los efectos del descarrilamiento se hubieran mitigado". CBS News acordó no nombrar a los empleados porque temen represalias por parte de Norfolk Southern.

El director ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Shaw, rechazó una entrevista. En un comunicado a CBS News, un portavoz de la compañía dijo que "la distribución del peso de este tren era uniforme en todo" e incluía una locomotora de tren central "que ayuda a manejar las fuerzas dinámicas del tren" y reduce los problemas mecánicos.

"Asignar una 'reputación' a un tren que fluctúa en miles de toneladas regularmente es incorrecto", dijo el portavoz sobre las observaciones sobre la longitud y el peso del tren, y agregó que un "tren más largo y pesado" solía recorrer la ruta, antes de que se "dividiera en dos trenes más cortos y livianos en los últimos meses como parte de una revisión regular".

Aún así, el tren que descarriló se considera "muy largo", según Sarah Feinberg, quien se desempeñó como administradora de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) de 2015 a 2017.

"Cuando era administrador de FRA, no estaba contento con la longitud de los trenes, y tenían 80 o 90 vagones", dijo Feinberg. "Este tren era un 50% más largo".

Feinberg dijo que los trenes más largos son más eficientes para las compañías ferroviarias y sus ejecutivos, pero más desafiantes para las cuadrillas encargadas de hacer reparaciones a mitad de la ruta, un trabajo que requiere caminar a lo largo del tren para identificar problemas.

"Los trabajadores están agotados, los tiempos de inspección de los vagones se han reducido drásticamente y no hay regulaciones sobre el tamaño de estos trenes", dijo un empleado.

Daily Mail cuenta que la empresa, cuyos principales accionistas son las estadounidenses Vanguard Group, JP Morgan y Blackrock, presionó con éxito al expresidente Donald Trump para que revocara una regla de seguridad que requería nuevos frenos electrónicos e hizo que sus trenes fueran peligrosamente largos.

El gobierno de Obama había presionado por una nueva regla de seguridad que rija el transporte de materiales peligrosos para evitar desastres ambientales luego del descarrilamiento de un tren en Casselton, Dakota del Norte, que derramó casi 500.000 galones de petróleo crudo y causó US$13.5 millones en daños.

Propuso una nueva regla de seguridad, que fue fuertemente combatida por cabilderos, incluidos los de Norfolk-Southern Corp.

Luego, cuando se implementó la regla en 2015, se elaboró de manera limitada y solo requería que los operadores ferroviarios instalaran frenos controlados electrónicamente, que aplican el frenado simultáneamente en un tren en lugar de un vagón a otro en el transcurso de varios segundos, para 2023.

La regla solo se aplica a los 'trenes inflamables de alto riesgo' que transportan al menos 20 vagones cargados consecutivos llenos de líquidos como el petróleo crudo. Solo tres años después de su implementación, la administración Trump derogó la regla, diciendo que el costo excedía los beneficios.

Como resultado, Norfolk Southern continuó utilizando su tecnología de frenado de la era posterior a la Guerra Civil. "Los ferrocarriles quieren reducir los costos y, a medida que los reducen, los riesgos generalmente aumentan", dijo Feinberg.

PSR ha dado lugar a menos inspecciones de los vagones de tren y más cortas, como las que descarrilaron en Ohio, según Jared Cassity, director legislativo nacional de uno de los sindicatos que representa a los trabajadores de Norfolk Southern.

"Es muy probable que el vagón que descarriló no haya sido inspeccionado adecuadamente durante algún tiempo", dijo Cassity, quien agregó que la compañía dice que las inspecciones de los vagones de carga deben completarse en tan solo 60 segundos. "Combinas eso con la longitud y el tonelaje adicionales, más el hecho de que tenía todo este material peligroso, y esto era predecible. Si nada cambia, volverá a suceder".

La portavoz de la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, Jessica Kahanek, también le dijo a USA Today en un comunicado enviado por correo electrónico que varios operadores ferroviarios probaron los frenos ECP y descubrieron que tenían una tasa de fallas "significativa" y un tiempo de reparación prolongado.

Cuando esos frenos fallan, dijo, el tren se vuelve inamovible.

Ohio: Los vecinos quieren golpear a los operarios de la empresa

La gente se pregunta si el aire y el agua que los rodea son seguros para las personas, las mascotas y el ganado. Quieren asistencia para navegar la ayuda financiera que el ferrocarril ofreció a cientos de familias que evacuaron, y quieren saber si será responsable de lo sucedido.

Norfolk Southern anunció el martes que también está creando un fondo caritativo de US$1 millón para ayudar a la comunidad de unas 4.700 personas mientras continúa el trabajo de remediación, incluida la eliminación de contaminantes derramados del suelo y los arroyos y el monitoreo de la calidad del aire.

También ampliará cuántos residentes pueden recibir reembolso por sus costos de evacuación, cubriendo todo el pueblo y el área circundante.

Ohio: Comunicado oficial de Norfolk Souther

"Hoy, esperábamos unirnos a los funcionarios locales, estatales y federales en un ayuntamiento para actualizar a la comunidad de Palestina Oriental sobre los pasos que estamos tomando para limpiar a fondo, de manera responsable y segura el lugar del accidente y proporcionar los últimos resultados de las actividades en curso". Pruebas de agua y aire También queríamos estar disponibles para proporcionar información sobre los recursos de nuestro Centro de Asistencia Familiar.

Al mismo tiempo, sabemos que muchos están enojados y frustrados con razón en este momento. Desafortunadamente, después de consultar con los líderes de la comunidad, nos preocupa cada vez más la creciente amenaza física para nuestros empleados y miembros de la comunidad en torno a este evento derivada de la probabilidad creciente de la participación de partes externas. Con eso en mente, Norfolk Southern no asistirá esta noche. Queremos continuar nuestro diálogo con la comunidad y abordar sus preocupaciones, y nuestra gente permanecerá en Palestina Oriental, responder a esta situación y reunirse con los residentes.

No nos vamos a ninguna parte. Estamos comprometidos con Palestina Oriental y continuaremos respondiendo a las inquietudes de la comunidad a través de nuestro Centro de Asistencia Familiar y nuestra línea directa para que los ciudadanos hagan preguntas sobre el regreso al hogar y cuestiones de salud. También planeamos buscar otras oportunidades. para actualizar a los residentes sobre nuestras acciones en los próximos días. Alentamos a todos los residentes que tengan preguntas, inquietudes o necesiten ayuda a comunicarse con nuestro Centro de Asistencia Familiar al 800-230-7049".

