https://twitter.com/La_Bancaria/status/1626265942152863745 JUEVES 23 DE FEBRERO



¡PARO NACIONAL BANCARIO! pic.twitter.com/QxQme7JWTj — Asociación Bancaria (@La_Bancaria) February 16, 2023

Días atrás, Palazzo dijo que los bancarios no pudieron "cerrar la paritaria del año pasado, que tenía revisión en diciembre”, donde se acordó un aumento del 94,1%, “pero no ha cerrado y hemos cobrado enero sin aumento salarial de paritarias 2023, y por los tiempos estamos llegando a febrero y no vamos a estar cobrando".