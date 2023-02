La Bancaria también incluyó entre sus reclamos una compensación para los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, teniendo en cuenta que no está previsto en el corto plazo que se realicen modificaciones legislativas para que se eleve el piso salarial, y se contemple alguna otra medida.

El gremio pretende que "las entidades bancarias se hagan cargo de una compensación durante esta emergencia".

“Seguramente va a haber un paro”

El titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, adelantó en declaraciones a la radio El Destape, que el paro de los bancarios es casi un hecho: " Antes de que termine febrero seguramente va a haber un paro".

"Esperemos que el sector empresario, antes de discutir porcentajes, se haga cargo de una parte de lo que están pagando los trabajadores de impuesto a las Ganancias. Hasta ahora la respuesta fue negativa”, explicó.

El sindicalista agregó que los bancarios no pudieron "cerrar la paritaria del año pasado, que tenía revisión en diciembre”, donde se acordó un aumento del 94,1%, “pero no ha cerrado y hemos cobrado enero sin aumento salarial de paritarias 2023, y por los tiempos estamos llegando a febrero y no vamos a estar cobrando".

La Asociación Bancaria también criticó que "se reduce el nivel de empleo registrado como bancario y avanzan en un esquema fraudulento de tercerizaciones".

