El PJ de Santa Fe sigue rompiéndose: Renunció el vicepresidente del partido

Pero en el encuentro virtual participaron personas que no acreditaron su identidad, por lo que no se pudo saber si eran o no congresales. Disconformes con esta situación, el Movimiento Evita, los diputados de Hacemos Santa Fe (responden a Omar Perotti) y Activemos (liderados por Marcelo Lewandowski) no participaron de la reunión. Cada sector llevará su propia lista.