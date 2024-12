Los Milei, tal como Rosario Central, podrían ganar / perder / empatar en 2025

Ante la totalidad de los votos hay una cifra porcentual que es única, singular: el 51%. No en las Cámaras. El número en el voto popular. Todo su equipo mediático debe intentar que, si no lo consiguiera, al menos quedara desdibujado, escondido, trocado en batallas parciales, nominales, donde el tema se convierta en mínimo y diferente. Milei encontrará el modo –si pierde y no reúne la mitad mas uno de los votos emitidos- de relatar diferente una encuesta popular.

Los opositores, si lograsen unificarse y ofertar un proyecto, explícito o no, que enfrentase al 'Proyecto Milei' tendrían en 2025 su punto de partida. Que se reúnan con un proyecto común es casi una advertencia de un hecho fenomenal: sería un milagro.

trump-y-los-milei.jpg Donald Trump y los hermanos Javier y Karine Milei.

Los Milei desnudos

La de 2025 no es una elección de medio término, tal como otras. Los Milei iniciaron un proceso conceptual diferente que abolió lenguajes y códigos habituales. Destapó la estatua de las instituciones. Estaba desnudo el mármol. Es parte de un parque de estatuas a la intemperie en el mundo. Eso no quita que aquí se resuelva una formulación: la radiografía de la mitad de mandato de un fenómeno que, por esa condición, no tenía contraindicaciones ni se sabía los efectos adversos. Ahora se sabe qué son y qué quieren. Ésa es la sustancia del año 2025.

Hay algo que cambiará de todos modos. Si Milei participa pertenece al sistema de Castas Legislativas a las que consideró abominables. Y pedirá sumisión total a sus legisladores, algo tan absoluto que siempre pidió el peronismo y/o el radicalismo sin obtenerlo totalmente en ninguno de los dos casos. ¿Lo conseguirá ? Siempre hay actores políticos que tienen aprecio excesivo por su ombligo. Otros que conjugan un verbo de fin de siglo: “borocotizar”. Vender el voto legislativo al mejor postor y cambiar de bancada será, sería, es un deporte que sucede en estos pagos porque no se vota según esquema de ideas y su división. Se vota por decisión de un Jefe.

Lo que sigue son consejos -que nadie pidió- para que los suplante algo mejor. A los peores ya los derrotó este Siglo, Milei y la vetustez.

La inevitable repregunta es una: ¿Conviene que se queden los Milei… ?

En este punto me acojo a la frase que repito: soy periodista, hago las preguntas. Algunos consejos para enfrentarlos están en estos 20 conceptos. No son todos ni son buenos, son parte de un apunte general. Qué hacer frente a Los Milei.

elsztain milei.webp Eduardo Elsztain (IRSA / Cresud) y Javier Milei.

20 verdades no peronistas

1- El eje de Javier Milei y su hermana Karina (alguna vez abandonarán sus perfiles melindrosos los analistas y dirán las cosas que se ven) es visible, indica que hay un dueto gobernante que debe ser analizado sin miedos. Se complementan. Dos Milei y un solo poder verdadero

2- Javier y Karina y el poder unificado en dos cabezas. No es teoría. Sucede. No plantear esta existencia lleva a una ceguera conceptual y la consecuencia: una ceguera en la praxis.

3- Conceptualmente no se admite el Bi Poder y en los hechos no se trabajan las contradicciones entre ambos ni se las estudia, ni se las vigila, vamos, que no se las conoce. ¿Es posible tamaña ignorancia y desdén?. Si. El Bi Poder es un facto.

4- Para ganarle a 'Los Milei' hay que agudizar esa contradicción pero, caramba, opositores brutos, cuando no simplemente circunstanciales no podrían, no pueden, no podrán lograr siquiera dedicarse a esa tarea; los excede.

5- Nota: muchos de los opositores provienen de la fenomenal epidemia, la de “El Billete Premiado”.

5-A-En la provincia donde habito los tres senadores, con votos decisivos, son derivados del azar y el acabose de los partidos políticos tradicionales. Carolina Losada, bella señora panelista, perdió la interna para la gobernación contra… Maximilano Pullaro. Antes había ganado… por 30.000 votos, la elección a senadora nacional (contra el mismo Pullaro). El número es tan redondo como comprobable. Unos 30.000 votos que aportó aquella zona, donde el Intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin es el eje (¿Remember Vicentin?) fue protagónico. Esa dupla (Losada/Scarpin) le ganó a la dupla peronista (sí, peronista) de Marcelo Lewandovsky / María de los Ángeles Sacnum. En rigor, negocios que cuidar hicieron que Scarpin renunciase a la senaduría nacional y asumiese el doctor Eduardo Galaretto, suplente, hijo de un dirigente UCRI/UCR/Proceso Militar. Conclusión: Santa Fe tiene 3 billetes premiados en el Senado Nacional. Bellísimas personas. Agradables. Sus vidas cambiaron para siempre. El criterio provincial también.

5-B-La pregunta es sencilla: ¿Se puede con estos 3 senadores plantear alguna defensa territorial contra Milei? ¿Se podría planificar una oposición con posibilidades ciertas… ? ¿En las otras provincias, los senadores también son personalidades políticas probas o de azarosas vidas portadoras de un billete premiado… ? ¿Una burocracia que tapona o una corrupción que paga cargos… ? ¿Quién es Luis Juez… José Mayans… el entrerriano Edgardo Kueider…?

6- Los Milei no tienen territorios. Ni una intendencia municipal. Nada. Tienen votos de una elección nacional fenomenal y encuestas positivas, apabullantes, que pueden ser… o no.

7- Los Milei tienen espaldas: tienen hechos. El primero, el cansancio por la mentira y el discurso vacío de “tooodo” el arco opositor. El segundo, un sopapo, un cross a la mandíbula como diría Arlt. Con los Milei bajó la inflación.

8- Tal vez el hecho mas importante es la apropiación de un lenguaje y de modos, usos y costumbres de la comunicación universal, que baja individualmente, se multiplica en tribus y se alimenta, crece y claramente se retroalimenta. Es obligación estudiar esta actitud social, universal, individual, con adaptaciones territoriales y su característica: canto rodado que se altera, se cambia, finalmente se purifica. No estudiar este fenómeno es rendirse.

9- Los Milei son, ¿qué duda cabe?, la consolidación de un fenómeno cultural que en la Pos Peste tiene características mundiales y adaptadores regionales. Ellos son los representantes del fenómeno Pos Peste: las concentraciones económicas reales a la carga para obtener el poder formal.

10- En Argentina la característica “unitaria”, con el poder consolidado en Ciudad de Buenos Aires y oficinas nacionales que operan sobre el territorio, favorece a los Milei Brothers. Los Milei son recaudadores, no distribuidores. Ni siquiera recaudadores equilibrados. Es un flanco a investigar. Se debe desarrollar la teoría de la injusticia centralista. Es un buen punto en contra.

milei-macrij.webp Javier Milei y Mauricio Macri.

2025: Restaurando el equilibrio

11- Es elemental planificar una oposición con valores territoriales. La victimización de las jurisdicciones avasalladas (que conllevan dinero, tributos, ganancias, plusvalías restadas a una distribución que las leyes y la lógica autorizan) permiten que este sea un argumento central. La Réplica de Milei es "los malgastan, los roban". La Contra Réplica es mostrar números claros y usos sociales comprobables. ¿Pueden, no? Já. Es así. A los ladrones les gana fácil Milei. A los administradores honestos los calla con censura o quita de… gabelas que debe repartir ¡y no reparte! Ese es un flanco ancho y básicamente posible.

12- A Sobre la territorialidad de Los Milei es necesario estudiar esta contradicción. Denostan a 'la Casta', objetivada en el insulto al Poder Legislativo pero… quieren mas diputados. Va de suyo que no los tuvieron porque la del 2023 fue una elección anómala que permitió que accediese un grupúsculo (los Milei) que por el sistema de ballotage” se impuso. Los diputados son territoriales.

12-B El voto popular tiene sus decisiones. También condiciones previas. ¿ A quien sumar en las votaciones de medo término… al intendente, al diputado, al gobernador, todos juntos…? Hum. Una pregunta debe hacerse cada opositor real: gana o pierde la nación con la unificación. La respuesta es decisiva. Con elecciones dividas no hay arrastre en las boletas.

13- El ridículo y la exageración son la base del trabajo cómico, de la tarea en teatros, programas de visualización masiva, redes. Qué piensan los algoritmos, corrijo, que muestran los algoritmos ante la batería de imitadores, exageraciones, demostraciones del modo vehemente e intenso de 'El Milei que Habla'. A priori sugeriría aumentar las imitaciones. A la vez es imprescindible exhibir a Karina Milei en todas sus formas. El discurso. La posición política en cada caso y lo gestual. Es lo gestual lo que quita divinización y allana una crítica a los actos de gobierno. Debe entenderse que los actos de gobierno son del dueto. Esto es básico para lo primero que se dijo: contradicciones. Deben buscarse las diferencias, para agudizarlas.

14- Hay un punto donde Milei siempre triunfa. Es sobre el discurso Siglo XX. La forma supera claramente al fondo y lo vuelve detestable. Por lo menos inaceptable. Seguramente rechazable desde su origen. Nadie quiere escuchar un discurso del año 1946 y sus desviaciones.

15- Es el discurso del peronismo el que está perdido. Ya se había perdido el discurso del radical/socialismo sobre democracia partidaria y las obligaciones colectivas. CFK. Kicillof. Juez. Carrió. El mundo siguió andando.

16- ¿Es posible creer que alguien se niegue a “igualdad de oportunidades en una sociedad”? Si es así deberíamos revisar todo e imponernos una tarea: restaurar el equilibrio en lo imposible: en el armado del porvenir.

17- Donde esa cuestión se vuelve abstrusa, que no es lo mismo que abstracta, es cuando Los Milei levantan banderas liberales y ejecuciones colectivas propias de un unicato, cuando no de una monarquía de baja intensidad. ¿Se pueden contratar voceros que planteen esto en los medios? ¿Hay medios que puedan hacerlo y sobrevivir económicamente? ¿Es en los medios alternativos donde se debe dar la pelea? Perdón: ¿alguien quiere presentarse a la lid y discutirle la primacía a Los Milei…?

18- Con el discurso del Siglo XX, que personifican algunos líderes radicales y la mayoría de los actores políticos provenientes del peronismo, las estadísticas demuestran una existencia real del 20/25% de adhesiones posibles. No es un número menor, es un número impotente ante el “terremoto” de los Milei.

19- Finalmente: Mauricio Macri fue la primera oferta de la derecha al poder formal. Transigió abiertamente. Milei Brothers es la segunda oferta. Transige en la oscuridad decisiones de gobierno.

20- Cabría preguntar entonces: poniendo a la luz del sol todos los pactos de gobernabilidad que el Dueto Milei aceptó que se hiciesen, o los promovió ¿podría, al otorgarle la visibilidad, quitarle el poder omnímodo que hoy ostenta esa dupla? Medicamentos. Hidrovía. China. Yankilandia. Israel. Gas. Fútbol. TV. Gabelas al campo. Agroquímicos. Energía /Manzano… y hay más fechas. ¿Se podría, eh…? Soy periodista, tengo las preguntas, no conozco todas las respuestas.

------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Argentina, tras un año de Milei, ya tiene las mismas reservas negativas que Alberto Fernández

La decisión de este supermercado que pocos esperaban

Banco Nación cierra el año con un beneficio altamente solicitado

iPhone por $150.000: La increíble oferta que muchos argentinos aprovechan

Sexo oral: El error en el que muchos han caído y hay que evitar