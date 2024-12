Fátima Florez ¿no suelta?: El palito a Yuyito González de que sigue en contacto con Javier Milei

Las palabras de Florez surgieron cuando el periodista Damián Rojo indagó sobre la posibilidad de incluir una imitación de González en su repertorio teatral. Sin titubear, la artista respondió con una frase que hizo eco en todos los medios: "Nunca la imité porque nunca fue famosa, o bueno, no fue popular. Esta sí se hizo famosa por el presidente". Y como si esto fuera poco, agregó con notable sarcasmo: "No sé si tiene el peso propio o el carisma como para imitarla. No te digo que no, pero está 'lavadoski' la cosa".