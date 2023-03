Acampe: Tolosa Paz provoca a los piqueteros con 85.000 bajas

Y sobre el acampe piquetero, indicó que "no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal", y reiteró: "Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir".

Luego, apuntó contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: "Pasaron 4 meses y le decimos a Belliboni que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que usted nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación y que está claro no era tal".

Además, lo acusó cobrar un 2 % del salario social complementario: "Eso no corresponde, son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12700 personas que en el día de mañana se le van a dar de baja".

"Hay denuncias de titulares del Polo Obrero, donde manifiestan que hay audios de referentes del Polo Obrero que dicen que no apretes el botón de 'Volvé a estudiar' en la aplicación TINA, porque si no te sacamos el plan", denunció la ministra.

Futuro del acampe

Sobre la continuidad del acampe, el referente de Libres del Sur, Sebastián Martino, explicó este martes en declaraciones a la agencia de noticias Télam que "el acampe va a seguir hasta las 11 de mañana, a menos que haya antes alguna reunión o resolución de los temas que estamos reclamando como la mercadería, las herramientas o la validación de datos".

El referente aseguró que el acampe se está llevando "con mucho cuidado por la ola de calor" y están manteniendo un " gran recambio de compañeros" para permitir que también asistían a sus trabajos.

"Liberamos el Metrobus para que las personas puedan circular. Vamos a mantener asambleas y reuniones para ver cómo proseguir durante el día de hoy", agregó.

