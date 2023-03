Y agregó: "A la vez tampoco ves un discurso, una argumento político (...) No estoy entendiendo de qué se está hablando, solamente siento que es como prender fuego, un enojo absoluto y una búsqueda de que el otro se enoje también. Alimentar eso, como discurso de odio. Todo es un enemigo, todo es un enojo y no te entendí un carajo lo que dijiste".

"Ese es el punto, que no hay una coherencia, que no se puede seguir un hilo para discutir. Hay gente, de todos modos, escuchándolo como interlocutores que parecen entender de qué habla", analizó por su parte Di Natale, aunque la actriz volvió a tomar a palabra:

Lo hemos escuchado decir cosas muy feas contra personas que respetamos, no (lo) considero alguien que tenga algo para ofrecer en algún sentido. Creo que así a muchos les sirve ese discurso de odio y es utilizado para fogonear intereses, pero en sí mismo es la nada Lo hemos escuchado decir cosas muy feas contra personas que respetamos, no (lo) considero alguien que tenga algo para ofrecer en algún sentido. Creo que así a muchos les sirve ese discurso de odio y es utilizado para fogonear intereses, pero en sí mismo es la nada

Ante esto, el conductor indicó que son varios los casos de artistas populares a los que "no cuidan" para evitar que se expongan. "Eso es verdad, porque aparte Casero es un talento. Ha sido un talento absoluto, una persona que te hace reír, que te hizo reír, por lo menos durante muchísimo tiempo, y que abrió una puerta distinta en el humor en la televisión", adhirió Vernaci.

Fletchner(increiblemente) mi contestacion.

Y si no me entienden como hablo,vayan a la escuela Waldorf. pic.twitter.com/izLvfwQLmC — Alfredo Casero (@agencialavieja) March 28, 2023

Flechner cerró la conversación diciendo:

Es complejo, porque es una persona que conocés, que respetaste artísticamente, pero también es difícil ver a alguien que te pareció un gran artista en un momento, en una instancia donde no está siendo el artista que era, y lo que está siendo es muy inferior a lo que podía ofrecer como artista. Es como si dijera 'de gran artista te convertiste en un horrible periodista o un pésimo escritor' Es complejo, porque es una persona que conocés, que respetaste artísticamente, pero también es difícil ver a alguien que te pareció un gran artista en un momento, en una instancia donde no está siendo el artista que era, y lo que está siendo es muy inferior a lo que podía ofrecer como artista. Es como si dijera 'de gran artista te convertiste en un horrible periodista o un pésimo escritor'

Dos días más tarde llegó la respuesta de Casero, tanto por medio de un tuit que le dedicó a su ex compañera en Cha cha cha como a través de un breve video.

"La Negra, por ejemplo, hablando barbaridades que no me entiende. Negra, algo pasa ", limitó a decir el cómico sobre la locutora, pero fue duro contra la actriz: "Flechner, la verdad que me dolió en el alma. Que no entiendas vos por qué yo salgo a putear contra lo que a vos te conviene significa política, y vos sos una de mis artistas preferidas y una hermana en lo que nosotros hicimos".

