Eduardo Feinmann la picó contra Marcelo Longobardi

Al analizar la realidad de los medios, Longobardi consideró: "Los medios están en una dramática crisis en el mundo y eso no excluye a la Argentina y que tiene que ver con temas muy complejos, empezando con que la política se metió con los medios como si ellos fuesen parte del debate político, como si fuesen rivales o aliados y esto generó una gran distorsión porque los medios no son eso o no debieran serlo. Esto generó un sesgo de confirmación, la gente comenzó a buscar aquello con lo que se siente reflejada, empezó a cerrar su cabeza y a encerrarse también como sugieren las redes entre los que piensan lo mismo. Entre la política, los medios, la opinión pública y las redes hicimos un gran lío".