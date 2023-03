24M con M de Macri y quién le miente a Javier Milei

Lo curioso es cómo buscan instalar, los voceros de Macri que están de luto, la idea de que bajarse de una candidatura porque no le dan los números es un gesto de grandeza. Durante la noche del lunes 27 de marzo, ese relato giró hacia una "acertada una decisión porque, de ganar la elección, iba a ser Zelenski en Kiev por la macro que deja el FDT" ¿¿¿??? Como dice en las redes, nadie les pidió tanto...

¿Quién le miente a Javier Milei?

Una vez más, el economista libertario insistió con una teoría que no se sabe bien quién le metió en la cabeza pero sería interesante que busque la forma de desarrollarlo mejor. Dijo en radio Continental:

A mí me hubiese gustado ir a un balotaje con Macri porque eso implicaría que la sociedad hizo un click hacia el lado correcto, después podemos discutir con quiénes se acompaña A mí me hubiese gustado ir a un balotaje con Macri porque eso implicaría que la sociedad hizo un click hacia el lado correcto, después podemos discutir con quiénes se acompaña

¿Quién le hizo creer a Milei que Macri es de Derecha y no un socialdemócrata o progresista? A juzgar por su gestión en la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, el ingeniero no hizo más que meter al Estado Nacional y sus empresas en cuanto negocio pudo, además de despilfarrar el gasto públicos a niveles insostenibles y elevar la cifra de planes sociales, por ejemplo. Ni hablar del aumento de las retenciones o del impuesto a la Ganancias o de la duplicación del impuesto inflacionario.

¿Eso es ser de Derecha en el siglo XXI? A su vez, ¿tiene sentido querer seguir pegado a un inútil que se tuvo que bajar de las elecciones porque no le daban las encuestas? ¿Qué está mirando Javier Milei? Parece que tanto ir a LN+ le hizo mal.

Otra más: ¿Qué idea tiene Milei de lo que está haciendo Patricia Bullrich con su candidatura, si no es un intento por evitar más fugas de votos de JXC hacia La Libertad Avanza, motivo por el cual José Luis Espert anunció que irá a una PASO en la provincia de Buenos Aires con JXC?

Lo primero que hizo Mauricio Macri en su video fue destrozarlo y adelantar que la campaña electoral del PRO será contra Javier Milei y Sergio Massa. No hay duda alguna de eso. Son los principales candidatos que le roban votos del centro y de Derecha. ¿Milei no lo ve o no lo quiere ver?

Luego, alguien le tendría que avisar que sus militantes no piensan como él del macrismo, principalmente los jóvenes:

https://twitter.com/agustinromm/status/1640173478211985411 ¿En serio creen que está más preparada que Milei para ser Presidente de la Nación? No dijo ni UNA sola cosa concreta. pic.twitter.com/nrnNgyQwOH — Agustín Romo (@agustinromm) March 27, 2023

