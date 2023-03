¿Corrida bancaria? El sistema pasa la prueba

image.png

De acuerdo con el economista Gabriel Caamaño, al igual que en 2019, vuelve la salida de depósitos en dólares del sistema. Sistema que es muy líquido en dólares, pero no lo corren al banco porque piensan que no tiene los dólares.

Corren porque le tienen miedo al gobierno y sus próximas medidas. Corren porque le tienen miedo al gobierno y sus próximas medidas.

BCRA vuelve a vender

En otro sentido, la autoridad monetaria hoy volvió a cerrar otro día con pérdidas en el Mercado Único y Libre de Cambios -MULC- al desprenderse de U$S 95 millones. Resultado que genera que en marzo acumule ventas por US$ 1.554 millones y en el año totalice US$ 2.614 millones de ventas netas en el mercado

