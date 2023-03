Pregunta: ¿De dónde sacaron $1,5 millón los piqueteros?

“Luego de 10 días posteriores, recibe un llamado telefónico por parte de la Sra. Gabriela Capineti, quien le refiere que no lo podían tener en el campo y que debía abandonar el lugar, ofreciendo pagar por los animales y las mejoras de la casa, donde llegaron a un acuerdo conveniente en ese momento. Transcurrieron los días y la situación llegó a nada y en el día de la fecha, siendo las 10 aproximadamente, sale de la vivienda porque escuchó una camioneta y es ahí donde ve unas 50 personas haciendo fogata dentro del campo, y se le acerca la abogada diciendo que tenía hasta el mediodía para abandonar el lugar”, sigue la declaración testimonial.

Luego del problema, en el lugar habló con Paco o Gabriel, que es el actual presidente la cooperativa de nombre 15 de enero, el cual le ofreció una solución por medio de una indemnización por la suma de $1.500.000, por lo que luego de llegar a una solución parcial, el dicente va a retirarse del domicilio, entregándole el predio al presidente de la asociación, de manera voluntaria y conforme

Con el patrocinio del subsecretario Legal y Técnico, Mauro Martinelli, el jefe comunal calificó como “ilegal” el convenio firmado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y la asociación civil.

En ese marco, la demanda alcanza a Eduardo Albanese, presidente de la AABE, Marcos Santucho, presidente de la ONG, Osmar Eliseo Núñez, actual ocupante del predio y Gabriela Carpineti quien según la denuncia se presentó como abogada de la entidad.

En la demanda el intendente cita declaraciones periodísticas de Luis Boni, la persona que durante 10 años tuvo a su cargo el cuidado del campo, quien señaló que en todo ese tiempo no había tenido ningún tipo de inconvenientes.

"Me echaron en malos términos, se metieron 70 personas en el campo. Me dijeron que tenía 3 horas para irme. Eran del MTE. Me tuve que ir con una mochila y mi documento, mis mascotas quedaron ahí. Me dijeron que necesitaban la casa porque iba a ocuparla otra persona. La gente se quedó ahí y decía que si tenía que correr sangre, iba a pasar eso”, relata la denuncia sobre la nota que dio en radio LU6 según el portal 0223.

Montenegro ofrece la declaración testimonial de los funcionarios que el sábado intervinieron en el lugar para luego solicitar que se lo autorice a actuar como querellante y que la justicia disponga la inmediata restitución del campo.