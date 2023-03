Alberto Fernández, de excursión por New York

"Luego de almorzar en The Capital Grille, en el convulsionado Midtown de la Gran Manzana, Fernández tenía previsto ir al consulado argentino a ver una muestra de arte sobre derechos humanos y a académicos y científicos argentinos (¿?), antes de una cena, cerrada, con ejecutivos y analistas de Wall Street en el Council of the Americas, el plato fuerte de su paso fugaz de 48 horas por Nueva York. La agenda se fue definiendo sobre la marcha –una visita al Museo de Arte Moderno (MoMA) quedó suspendida, y después del medio día se confirmó una reunión con Antonio Guterres en las Naciones Unidas el martes– (¿?), mientras a la par se pulían los últimos detalles de la reunión en la Casa Blanca.