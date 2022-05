Alfredo Casero tildó de golpeador al Dipy y chocaron fuerte

Lo que pasa es que te mandan, seguro alguno de Juntos por el Cambio, y te mandan para ponerle un nivel de locura a lo que yo digo para que quede en la nada. Pero no es así Majul, si vos te crees, igualmente a los comunicadores que tiene, los cubanos que trajeron, me los como como las berenjenas con escabeche Lo que pasa es que te mandan, seguro alguno de Juntos por el Cambio, y te mandan para ponerle un nivel de locura a lo que yo digo para que quede en la nada. Pero no es así Majul, si vos te crees, igualmente a los comunicadores que tiene, los cubanos que trajeron, me los como como las berenjenas con escabeche

image.png El Dipy, el cantante que es figura en la lucha anti kirchnerista.

Tras los dichos, El Dipy no tardó en responder a la controversia. En diálogo en Radio Rivadavia AM630, el artista contestó:

Todavía no sé por qué me atacó Casero, en ningún momento lo nombre. Hasta se metió con la madre de mi hijo, esa si no se la voy a perdonar Todavía no sé por qué me atacó Casero, en ningún momento lo nombre. Hasta se metió con la madre de mi hijo, esa si no se la voy a perdonar

“Le conteste a Alfredo: 'A mí no me manda nadie, no soy como vos. Pero te recuerdo que mientras vos le tirabas la goma a Juntos por el Cambio, después los odiaste. También se la mamaste a Milei, después lo defenestraste. Ponete de acuerdo, yo siempre dije lo mismo desde el primer día que empecé a hablar, nunca cambié mi discurso”, continuó explicando El Dipy de manera tajante.

“Me extraña que un tipo que quiere que esto cambie se tire contra otro que quiere lo mismo. ¿Qué pasa Alfredo, estás sin show?”, chicaneo en el final el cantante.

Cabe recordar que, Casero, tomó una contundente decisión sobre su carrera en el país: “Para los que me dicen que haciendo esto vendo tickets... He dejado de vender para la segunda función de la sala Siranush. Está será mi última función en la Argentina. Nunca más. Les agradezco el amor de estos años. Ya está”, comunicó el artista en redes.

Así parece que se retira del teatro y apunta a otros horizontes, los cuales no ha dejado en evidencia.

Se esperará a por otra polémica del humorista que no para de cargar contra cualquiera que se relacione en el entorno de Luis Majul.

