Polémico Jose Luis Espert: Piqueteros lo denuncian por pedir otra "bala"

Está claro que si no es por guita, no apoyás las protestas. Cárcel o bala para vos Belliboni que lucrás con los pobres. Sos el peor capitalista aunque la juegues de trosko. Sos rapiña de la peor calaña, el que lucra con los pobres. Basura. Está claro que si no es por guita, no apoyás las protestas. Cárcel o bala para vos Belliboni que lucrás con los pobres. Sos el peor capitalista aunque la juegues de trosko. Sos rapiña de la peor calaña, el que lucra con los pobres. Basura.

Cabe destacar que el economista suele repetir a modo de mantra ese lema cuando opina sobre temas de inseguridad. La controvertida frase ya ha cosechado innumerables críticas por dirigentes oficialistas e internautas.

En septiembre pasado el legislador nacional por Avanza Libertad, había pedido también "cárcel o bala" para el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en el marco del paro de actividades del gremio que derivó en serias complicaciones en el sector del neumático. A raíz de esa frase, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, lo denunció penalmente por "incitación a la violencia". Otra bala pidió para "monaguillo" Juan Grabois tras tomarlos terrenos del empresario británico Joe Lewis junto a un grupo de militantes.

El comentario tal vez habría pasado inadvertido si Espert no lo hubiera personalizado. Al dirigir “cárcel o bala” al referente del PO, los piqueteros, supeditados a aquel, lo entendieron como una amenaza que “instiga a la violencia”.

https://twitter.com/jlespert/status/1623436955219369987 Está claro que si no es por guita, no apoyás las protestas. Cárcel o bala para vos Belliboni que lucrás con los pobres. Sos el peor capitalista aunque la juegues de trosko. Sos rapiña de la peor calaña, el que lucra con los pobres. Basura. https://t.co/qVQSFbBXcc — José Luis Espert (@jlespert) February 8, 2023

¿Qué dijo Espert?

Al enterarse de la denuncia en su contra por su permanente actividad en las redes, José Luis Espert contestó rápido a la acusación.

"Sigan, no paren, denme con todo. No me frenarán. No les temo. Yo sí defiendo a nuestros trabajadores porque quiero un país como aquellos a donde huye la gente de los países que ustedes defienden, gobernadores por dictadores, asesinos y genocidas. Uds. usan a los laburantes".

En uno de sus posteos, Espert había explicado su recurrente Lema: “Yo pido que se aplique la ley: cárcel o bala para los que violan la CN".

Días atrás el PO ya había adelantado que tramaba iniciar medidas legales contra el diputado: “Impulsamos una campaña de pronunciamientos y rechazo a Espert y sus declaraciones, que ya está empezando a girar entre personalidades reconocidas, referentes de los DD.HH. y organizaciones de todo tipo".

Recientemente, Espert bromeó: “Supongo que además de la denuncia, me saludarán por mi aniversario de casado con @ladivagante”

https://twitter.com/jlespert/status/1625235517569736705 Supongo que además de la denuncia, me saludarán por mi aniversario de casado con @ladivagante https://t.co/fXHCeWjfAL — José Luis Espert (@jlespert) February 13, 2023

