TN y Tarico, muy filosos vs. Alberto: "Sáquenle el celular"

Qué lástima que haya tenido que renunciar, pero entiéndanme, yo me debo a mi amada Tucumán. También es cierto que mucha gente ni se acordaba de que yo era el Jefe de Gabinete. Pero saben lo que pasa, yo tuve dos problemas que me impidieron que yo tuviera éxito en mi puesto. El primero es que no era "Jefe" y el segundo que no tenía Gabinete Qué lástima que haya tenido que renunciar, pero entiéndanme, yo me debo a mi amada Tucumán. También es cierto que mucha gente ni se acordaba de que yo era el Jefe de Gabinete. Pero saben lo que pasa, yo tuve dos problemas que me impidieron que yo tuviera éxito en mi puesto. El primero es que no era "Jefe" y el segundo que no tenía Gabinete