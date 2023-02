Juan Schiaretti entrega, pero no todo: ¿Su esposa, vice?

Sin embargo, hay un puesto que aún no está cubierto y que Schiaretti no querría ceder a la voluntad de la nueva generación peronista. Al menos no de manera explícita.

Dicho puesto es la vicegobernación, un papel que corre con importantes responsabilidades políticas en una provincia “grande” como Córdoba. De hecho, en los últimos años, ese puesto protagonizado por Manuel Calvo fue casi táctico a la hora de tomar definiciones importantes.

Por ello, Juan Schiaretti considera que es el lugar perfecto para dejar que su impronta perdure y así poder seguir marcando el camino del proyecto schiarettista para Córdoba. Todo ello de primera mano.

Quien asoma para cumplir esa misión es Alejandra Vigo, la senadora nacional y esposa del actual gobernador. Como dirigente peronista, pero sobre todo como mujer, Vigo puede ser el legado directo de Schiaretti para seguir marcando presencia en la gestión provincial.

Vigo Schiaretti Llaryora.jpg

La senadora es una integrante del schiarettismo que escaló rápidamente al poder. Con una base fuerte de seguidores en la capital provincial, y con una importante llegada a los movimientos feministas, Vigo cumpliría con el cupo femenino que le exigen los consultores a Llaryora.

No obstante, no sería la única pretendiente al cargo. También hay otros nombres que representan distintos sectores.

Para el recién nacido “llaryorismo” todavía no surgió ningún anotado, aunque muchos suponen que Martín Llaryora usará el puesto como un jugoso premio consuelo para quienes resultaron malheridos en la carrera por la candidatura a la intendencia, ya en manos de Passerini. En ese orden, hay muchos nombres.

Por otro lado, un nombre fuerte en esa carrera es el de Natalia de la Sota. La diputada es portadora de un apellido histórico y también puede cumplir las expectativas femeninas, aunque no sería del agrado ni del candidato ni del gobernador actual debido a sus vínculos en años pasados con el Frente de Todos.

Desde Río Cuarto también surgió el nombre de Juan Manuel Llamosas. La idea, muy basada en el marketing, de tener una fórmula “Lla-Lla” sedujo al intendente del Imperio, que se tiró a hacer carteles promocionando el tándem de manera muy pronunciada, aunque sin autorización oficial.

En ese mismo orden también aparecen algunos radicales, acercados al espacio por el propio Llaryora. Un ejemplo de ello es el de la radical Myrian Prunotto, una intendenta del interior cordobés (Estación Juárez Celman) que fue aislada de Juntos por el Cambio por sus acercamientos con el candidato peronista.

Así las cosas, Vigo no la tendrá fácil para imponerse. Aunque corre con la ventaja de negociar con capital político y ser la carta jugada por el actual gobernador.

