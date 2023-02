Wado Barrionuevista; con los que se puede de Alberto, y la cal/arena de Massa

Vacío

Si bien la declaración pretendió ilustrar su enojo con de Pedro, que no nació con el berrinche por la exclusión de la foto con Lula da Silva y las organizaciones de Derechos Humanos en la que el ministro vio una zancadilla electoral, sino cuando encabezó las renuncias masivas de funcionarios kirchneristas en las horas aciagas tras el derrumbe del FdT en las PASO de 2021, Alberto Fernández expuso una vez más el vacío de poder que sufre dentro de su propio gabinete. Tras el fallido intento de darle “volumen político” al staff presidencial y construir desde allí una candidatura presidencial, el tucumano Juan Manzur se vuelve a su provincia para liderar la campaña como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo, quien le cuidó la gobernación mientras el médico oficiaba de Jefe de Gabinete. La coordinación de los ministerios quedará ahora en manos de Agustín Rossi, uno de los pocos con los que el Presidente “puede gobernar”. Luego de haberse vuelto un hombre de su confianza, Fernández puso a Rossi al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cargo desde el cual se dedicó básicamente a hacer apreciaciones políticas a cuánta radio lo llamara. No faltaron los que consideraron exageradas -cuando no desacertadas- las reiteradas apariciones públicas para alguien que es el jefe de los espías. La jefatura de la AFI quedaría, no obstante, para alguien cercano a Rossi: se habla del ascenso de la actual N°2 del organismo de Inteligencia, Ana Clara Alberdi. Resta confirmarlo.