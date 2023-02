Lógico Domingo Cavallo: Todos deberían ayudar a que Sergio Massa estabilice

Yo vengo diciendo que lo mejor que puede conseguir Massa a lo largo de este año 2023 es estabilizar la tasa de inflación en el 6%. Yo vengo diciendo que lo mejor que puede conseguir Massa a lo largo de este año 2023 es estabilizar la tasa de inflación en el 6%.

En diálogo con La Nación+, el economista amplió su análisis y señaló que se refiere a "una inflación igual a la que se dio en el año 2022".

"Para mí eso es lo mejor que puede conseguir. Y si consigue eso, Massa y el Gobierno se pueden dar por satisfecho", añadió.

El ex ministro de Economía recomendó: "Massa y el Gobierno tienen que tratar de evitar un descontrol total. Y yo creo que también a la oposición, si aspira a gobernar, le conviene que no haya un descontrol total, porque si no va a quedar muy, muy desorganizada la economía y va a ser muy difícil inducir expectativas de que luego los problemas se van a resolver".

massa.jpeg Importante ahorro de divisas (y pesos) en la contratación de GNL.

En tanto en Ciudad Gótica...

En cuanto a Massa sigue con una actividad frenética, acorde con el problema heredado.

Por ejemplo, el viernes 10/02, anunció que a partir de marzo, ninguna jubilación quedará por debajo de los $73.000.

El nuevo aumento por movilidad será del 17,04% para más de 17 millones de titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones y se comenzará a pagar en el mes de marzo.

Se implementará un refuerzo mensual para titulares de jubilaciones y pensiones que cobren hasta 2 haberes mínimos que se pagará durante los meses de marzo, abril y mayo, hasta el próximo aumento por movilidad.

El refuerzo será de $15.000 por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta 1 haber mínimo e irá decreciendo progresivamente hasta los $5.000 para quienes cobren hasta 2 haberes mínimos.

Con estas medidas, la jubilación mínima pasará de $60.124 a $73.665.

Luego participó de una paritaria vinculada al transporte.

Más tarde anunció el ahorro de US$ 2.000 millones de energía importada.

Para 2023, los gastos presupuestados originalmente para importación de GNL eran de US$ 3.465 millones, a un valor de US$ 55 MMBtu. En tal sentido, se decidió anticipar la compra de GNL y bajar el precio a US$ 20,8 MMBtu, a través de un proceso licitatorio con participación de 9 empresas internacionales.

Los US$ 3.465 millones qse reducen a US$ 1.313 millones, ahorro de salida de divisas de más de US$ 2.100 millones, y ahorro fiscal de más de $500.000 millones.

A este ahorro se suma a partir de julio la finalizacion del gasoducto Néstor Kirchner.

