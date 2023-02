"Proscripción CFK": La Cámpora se apropia de la mesa y presiona

image.png El referente de La Cámpora Mariano Recalde le advirtió o recordó a Alberto Fernández el protagonismo del kirchnerismo en el FdT.

E insistió que el tema central de la futura mesa debería ser la supuesta proscripción de CFK: “No hay estrategia electoral con proscripción, no podemos aceptar pensar una estrategia electoral ya condicionados porque tal o cual compañero no puede ser candidato, porque de pronto el Partido Judicial comandado desde un diario muy importante del país deciden que no se pueda presentar".

Roces en la Mesa Nacional

Mientras que los K reclamarán un rumbo del gobierno el jueves 16 de febrero y exigirán que la situación judicial de Cristina sea el tema central del debate a modo de condicionamiento, Alberto intentará visibilizar su intenciones de reelección y mostrará el apoyo del peronismo tucumano liderado por Juan Manzur. Es decir, el albertismo quiere circunscribirla a los temas electorales; el sector de Cristina Kirchner pide debatir la gestión.

Tal vez Alberto concretará algo ante la presión del ministro de Economía Sergio Massa quién el martes (07/02), durante una cena con intendentes en la Quinta de Olivos, le planteó que debía acelerar su decisión sobre si iba a ser candidato o no, y habilitar la competencia para ampliar la oferta electoral.

Y aunque Alberto no se pronuncie sobre aquel tema o no oficialice su deseo de buscar la reelección, sus actos eufóricos y recientes recorridas del interior y el conurbano bonaerense ya lo han confirmado.

En el acto de ayer (10/02) en Berazategui el mandatario hizo un llamado a la unidad del peronismo, defensa de su gestión y confrontación contra el macrismo. En ese sentido manifestó que a pesar de las diferencias, el "denominador común que nos une es que los enemigos de la Patria no lleguen al poder".

El referente gremial K Hugo Yasky en declaraciones a la radio online Futurock, le respondió y condicionó a Alberto Fernández de cara a la mesa partidaria: “Sería un acto de fingir demencia sentarnos a hablar de candidaturas cuando tenemos a nuestra principal candidata proscripta".

Así las cosas, el peronismo vuelva a exponer su fragmentación y acefalía en medio de la severa crisis económica a tan solo 5 días de la mesa política.

