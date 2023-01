Sergio Massa, Javier Milei, Axel K, Mauricio y La Cámpora...

Lo cierto es que la agrupación de los ya no tan jóvenes camporistas, que tendrían a Cristina Kirchner detrás, ha ido perdiendo eficacia porque hoy ya no garantizan lo mismo que en otros tiempos. ¿Cristina Kirchner es relevante electoralmente en la provincia? Sí, claro. Pero menos. Y mañana menos. Y pasado mañana, menos. Las encuestas lo vienen demostrando. El problema es que aún no hay intenciones serias de ponerlo sobre la superficie. Es un juego de conveniencias mutuas.

El 'caso Zabaleta' golpea en el riñón y corazón de la 'orga', con el debido respeto a lo que en décadas anteriores se conocía como 'orga'.... “Si se animó Juanchi, quizá mañana se animen otros”, razonan en mesas peronistas, con el debido respeto a lo que en décadas anteriores se conocía como 'mesas peronistas'.....

En las últimas horas un hecho le concede argumentos al intendente, ex ministro de Desarrollo Social. Quedó en la nada la sucesión de amenazas de frenar en el hospital local una obra a cargo del PAMI -organismo presidido por Luana Volnovich, secundada por Martín Rodriguez, de Hurlingham y de los 3 más cercanos a Máximo Kirchner en la actualidad- en represalia a la expulsión del Ejecutivo municipal de diversos funcionarios. Desde La Cámpora no tuvieron otra opción que financiar la obra, luego de la intimación judicial de Zabaleta al organismo. Para 'Juanchi' es un triunfo político. ¿Habrá 'efecto dominó'?

sergio-massa-axel-kicillof-mar-del-plata Sergio Massa y Axel Kicillof, cada uno en su lugar.

Sergio M y Axel K

Esta pregunta la suele responder un experimentado dirigente bonaerense. “Si el peronismo tuviera hoy 8 intendentes tal como tuvo Massa en 2013, se termina electoralmente el kirchnerismo y La Cámpora. Pero algunos prefieren entregar la política a cambio de un contrato de obras”.

De todas maneras, la realidad se impone. No hay duda que la negociación prevalecerá en momentos en que nada le sobra al Frente de Todos. Y aún así, quizá nada le alcance. Pero eso se verá en unos meses.

Al margen de sus diferencias y alineamientos, los intendentes del conurbano siguen creyendo, en su gran mayoría, que Sergio Massa es la única opción electoral.

Desilusionados con Alberto Fernández, quienes alguna vez creyeron en él como líder, apuntan hoy su atención e interés al ministro de Economía. La opción Massa empieza a crecer con más fuerza, tal como se adelantó en este medio hace varias semanas atrás. Y es viable sin ser contaminada por los K en el binomio. Obvio... si baja la inflación y puede repetir con éxito el 'efecto Lavagna' de 2003. A cambio, la provincia de Buenos Aires se convierte en el refugio desde Axel Kicillof para abajo. Incluido los intendentes.

El gobernador, de a poco, va sumando más muestras públicas de apoyo a su reelección. Ya no trabaja en ese proyecto sólo su grupo más íntimo, sino también intendentes que lo miran con desconfianza.

Un gesto fue la suspensión de la reunión en el Partido de La Costa antes de finalizar enero. El posterior posteo de Martín Insaurralde pidiendo que no se hable de candidaturas hasta tanto se defina la situación de Cristina Kirchner. Lo llamó proscripción. Es la palabra elegia para gambetear el lío bárbaro que la Vice provocó cuando dijo que renunciaba a ser candidata. Desde ese momento el peronismo bonaerense entró en un estado asambleario que aún perdura.

En el conurbano ya se leen en las paredes consignas tales como “No hay democracia con Cristina proscrita”. Es una manera peligrosa de gestar legitimidad sobre el resultado que puedan darse en las elecciones, sin es que CFK no revierte su mirada. Cierto es que no pesa sobre ella ninguna imposibilidad de ser candidata.

Cristina suele generar estos problemas hacia adentro de su fuerza política. Se apilan las anécdotas donde, ya muerto Néstor Kirchner, ella nunca quiso conocer como era 'el tránsito de las efectividades conducentes'. Porque para eso hay que saber conducir. Y sucedió lo que pasa cuando falla la conducción: un desorden. Ahora ocurre algo similar. Se está a un paso de la anarquía política dentro del oficialismo.

Javier Milei (@JMilei) _ Twitter - Google Chrome 22_1_2023 20_42_49.png Javier Milei, 'O Sole Mio' en la costa atlántica.

Macri / Milei

Mauricio Macri, en cambio, ahora quiere conducir, a diferencia de antes. Lo reconoció en su libro 'Segundo Tiempo'. Él cree que le llegó la hora de ocupar ese rol. Sus gestos van en ese sentido. Si lo podrá lograr o no es aún dudoso. Su casa en Villa Langostura se convirtió en su pequeña 'Puerta de Hierro' estival -la analogía no busca ofender a los peronistas y menos comparar a Juan Perón con Macri- desde donde envía señales. La última, más fuerte, fue la fotografía tras 2 días de estadía con Patricia Bullrich y su esposo. Esa interna, la del PRO, está más caliente que cualquier otra.

Por eso, las imágenes de Milei preocupan. En el conurbano, los intendentes tienen medido que cada 10 votos que se lleva el libertario, 7 se los saca a Juntos por el Cambio. No es casual la petición de Gustavo Posse, experimentado jefe comunal de San Isidro, de un imposible: lograr que Milei participe de la interna de JxC. El 'león' dice que prefiere la autonomía y que es la que atrae a sus devotos.

Milei se resiste y es probable que su resistencia llegue hasta el final. Su pensamiento no integra la lógica tradicional de la política que sostiene siempre que cada movimiento que puedan hacer sus rivales será en función de favorecer o perjudicar a terceros. Muchas veces, las cosas son más simples de lo que la intrincada mentalidad política se acostumbra a generar. En eso también radica la cada vez más profunda grieta que convive en la Argentina desde hace tiempo, entre la sociedad civil y la sociedad de los políticos.

El año 2023 amenaza con ser un momento de experiencias nuevas. Aún sin dimensión. Quizá en eso radique la mayor expectativa que pueda dar este año electoral, el último de algunos gigantes de barro.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Cómo se 'filtró' el audio que generó tensión entre Chile y Argentina

Encuesta: JxC lidera, pero pierde más que FdT entre PASO y General

Respuesta del Gobierno al Papa Francisco: Ah, pero Macri...

A CFK le faltó la 'figurita' más importante: ¿Lula la plantó?

Elisa Carrió avisa que aporta votos para enjuiciar a Lorenzetti