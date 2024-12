El restaurante argentino elegido entre los mejores del mundo

En el corazón de Mendoza, una provincia reconocida por sus paisajes y vinos, se encuentra Abrasado, un restaurante que ha llevado la gastronomía argentina a lo más alto del mundo. Este año, fue distinguido en los Travellers' Choice Awards de TripAdvisor, colocándolo entre los seis mejores restaurantes del mundo en la categoría "Best of the Best Restaurants - Outdoor".