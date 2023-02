Estados Unidos ordenó a su gente que salga 'rápido' de Rusia

https://twitter.com/NWO_2030/status/1625184596080877568 La Embajada de EEUU en #Rusia hizo un llamado público:



"No ingresen a Rusia debido a las consecuencias impredecibles de la invasión rusa de #Ucrania...



"Los ciudadanos de #EEUU que viven o viajan en Rusia deben abandonar el país de inmediato"

No obstante, ello no sería un delirio ruso: el periodista estadounidense Seymour Hersh del New York Times reveló que buzos subacuáticos de la Marina de USA habían colocado explosivos en los oleoductos a mediados del 2022, bajo la fachada de los ejercicios militares de Baltops de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).